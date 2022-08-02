الذهب يتطلع للجلسة الخامسة من المكاسب



لندن (رويترز) - ارتفعت أسعار الذهب اليوم مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية وتنامي المخاوف من الركود الذي عوض تأثير ارتفاع طفيف في الدولار. وبحلول الساعة 12.14 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1778.81 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ الخامس من يوليو عند 1780.39 دولار في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الآجلة الأميركية أيضاً بنسبة 0.4 بالمئة إلى 1795.50 دولار للأوقية. وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى (يو.بي.إس) إن انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية في الولايات المتحدة دعم الذهب في الآونة الأخيرة، والبيانات التالية المهمة للمعدن هي جداول الرواتب الأميركية المقرر صدورها يوم الجمعة. ومع ذلك، قال ستونوفو إن زيادة أكبر في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي وتراجع التضخم سيؤثران على الأسعار خلال الأشهر الستة المقبلة. وبلغت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات أدنى مستوى لها في أربعة أشهر، مما يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، بينما ارتفع مؤشر الدولار ارتفاعا طفيفا بعد أن سجل في وقت سابق أدنى مستوى له في أربعة أسابيع. واستفاد الذهب من مجموعة من البيانات الاقتصادية الضعيفة في الآونة الأخيرة، إذ أظهر مسح أمس أن المصانع في أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا عانت من أجل تعزيز النشاط الشهر الماضي. ويراقب المستثمرون عن كثب مؤشرات الاقتصاد الكلي منذ أن قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول إن القرارات بشأن المعدلات المستقبلية ستحددها البيانات الجديدة. وعادة ما تؤثر زيادة البنوك المركزية الرئيسة لأسعار الفائدة من أجل مكافحة التضخم المرتفع على جاذبية المعدن الأصفر. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، عكست الفضة المسار لترتفع 0.4 بالمئة إلى 20.41 دولار للأوقية في المعاملات الفورية، في طريقها لتحقيق مكاسب للجلسة السادسة على التوالي. كما صعد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 912.38 دولار. بينما انخفض البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 2181.47 دولار.