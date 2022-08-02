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الاقتصادي

«أوبك بلس» تخفض توقعاتها لفائض سوق النفط

حقل نفط غي فنزويلا
2 أغسطس 2022 19:05

 
لندن (رويترز) - تتوقع أوبك بلس أن تقل الإمدادات قليلاً بسوق النفط هذا العام عما كان متوقعا في السابق، وذلك قبل يوم من اجتماع من المقرر أن تتخذ فيه المجموعة المنتجة للنفط قرارات بشأن سياستها الإنتاجية للشهر المقبل. وقالت ثلاثة مصادر من وفود وبك بلس إن البيانات الجديدة أظهرت أن اللجنة الفنية المشتركة التابعة للمجموعة، التي اجتمعت أمس، خفضت توقعاتها لفائض سوق النفط هذا العام بمقدار 200 ألف برميل يومياً إلى 800 ألف برميل يومياً. وتجتمع اللجنة الفنية قبل اجتماع وزاري لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بقيادة روسيا أو التكتل المعروف باسم وبك بلس غدا الأربعاء. وقال أحد المصادر إن اللجنة الفنية، التي تقدم نصائح للمجموعة بشأن أساسيات السوق، لم تناقش أي شيء يتعلق بسياسة الإنتاج في اجتماعها. وقالت مصادر من وبك بلس لرويترز الأسبوع الماضي إن المجموعة ستُبقي على الأرجح على إنتاج شهر سبتمبر ثابتا بدون تغيير أو ستزيده زيادة طفيفة.

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