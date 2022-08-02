«سوق أبوظبي» يواصل الصعود بمكاسب 24.3 مليار درهم



أبوظبي (وام) عزز سوق أبوظبي للأوراق المالية مكاسبه في ختام تعاملات اليوم، بمكاسب تتجاوز 24.3 مليار درهم مع صعود المؤشر لأعلى مستوياته في شهرين. وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي من 2.042 تريليون درهم في نهاية جلسة أمس إلى 2.067 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، فيما وصل رأس المال السوقي لسوق دبي المالي إلى 559.75 مليار درهم. واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.66 مليار درهم موزعة بواقع 1.436 مليار درهم في سوق أبوظبي و226.5 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 366.4 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 16.8 ألف صفقة. وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام بنسبة 1.33% ليغلق عند 9904.04 نقطة بالغا أعلى مستوياته منذ نهاية مايو الماضي، فيما وصل المؤشر العام لسوق دبي إلى مستوى 3347.93 نقطة. وتعزز أداء سوق أبوظبي بارتفاع أسهم مثل "أبوظبي الأول" بنسبة 1.33% إلى 19.76 درهم و"ألفا ظبي" بنسبة 0.65% و"ملتيبلاي" بنسبة 1.67%، كما صعد "العالمية القابضة" بأكثر من 3.8% مع تصدره قائمة النشاط بعد استقطابه سيولة بنحو 349.8 مليون درهم. وصعد سهم "فيرتيغلوب" بنسبة 7.68% مع إعلان الشركة ارتفاع الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك بنسبة 155% لتصل إلى 770 مليون دولار في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالربع الثاني من عام 2021. كما ارتفع سهم "غذاء القابضة" بنحو 1.01% بعد إعلان الشركة وصول ارباحها للربع الثاني إلي 80.65 مليون درهم، محققة نمو بأكثر من 471% عن نفس الفترة من العام الماضي. وفي سوق دبي المالي، ارتفع "أرامكس" بنسبة 0.8% و"دو" بنسبة 0.16%، و"شعاع كابيتال" بنسبة 0.6% و"امانات القابضة" بنسبة 1.07%، وتصدر "إعمار العقارية" النشاط مستقطباً 56.05 مليون درهم تلاه "ديوا" بسيولة 27.18 مليون درهم ثم "سوق دبي المالي" جاذباً أكثر من 27 مليون درهم.