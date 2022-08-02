105% نمو إيرادات «فيرتيجلوب» خلال الربع الثاني

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت «فيرتيجلوب»، المشروع المشترك بين شركتي بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» وشركة «أو سي آي»، أن إيراداتها للربع الثاني من عام 2022 ارتفعت 105% لتصل إلى 1.471 مليار دولار، كما ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 155% لتصل إلى 770 مليون دولار مقارنة بالربع الثاني من عام 2021. وارتفعت أيضاً التدفقات النقدية الحرة للشركة من 328 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2021 لتصل إلى 789 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2022، مما يسهم في دعم توزيعات الأرباح للنصف الأول بقيمة 750 مليون دولار، بزيادة عن التوجيهات السابقة تقدر بـ 700 مليون دولار على الأقل.

وقال أحمد الحوشي، الرئيس التنفيذي لشركة «فيرتيجلوب» إن الربع الثاني من عام 2022 يمثل مرحلة أخرى من الأداء القوي، مدفوعاً بالأسعار المواتية المدعومة بالطلب المرتفع خلال الموسم، وتوازنات الأسواق المحكمة وارتفاع أسعار الغاز في أوروبا، إلى جانب ارتفاع أحجام المبيعات بسبب ترحيل بعض الشحنات من الربع الأول من عام 2022 إلى الربع الحالي. ويسعدنا أن نعلن عن توزيعات الأرباح للنصف الأول من عام 2022 بقيمة 750 مليون دولار، بما يتجاوز توجيهاتنا السابقة التي بلغت 700 مليون دولار على الأقل، مدفوعة بتحقيق أرباح وتدفقات نقدية قوية وهيكل رأس المال بالشركة.

ولفت إلى حصول الشركة على تصنيفات ائتمانية من الدرجة الاستثمارية عن طريق ثلاث وكالات تصنيف وهي ستاندرد آند بورز «BBB-‎» وموديز «Baa3» وفيتش «BBB-‎»، مدعومة بملف تدفقات نقدية جذابة وسياسة مالية قوية، كما تم إدراج الشركة ضمن مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة في يونيو 2022، وفي مارس 2022 تم إدراجها في مؤشر فوتسي سوق أبوظبي للأوراق المالية 15 «فاداكس 15»، والذي يمثل أكبر 15 شركة وأكثرها سيولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وأشار الحوشي إلى أن التوقعات لأساسيات أسواق الأسمدة النيتروجينية تظل مدعومة بانخفاض الكميات المنتجة واقتصاديات المزارع القوية وانخفاض مخزون الحبوب عالمياً مما يعمل على تحفيز استخدام الأسمدة النيتروجينية. وأوضح أن المنحنيات المستقبلية تشير إلى أن أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا سوف تظل عند مستويات مرتفعة حتى عام 2023 على أقل تقدير، مما يدعم أسعار الأمونيا واليوريا فوق مستوياتها التاريخية.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ «فيرتيجلوب» مواصلة الشركة التركيز على التميز التشغيلي، مستفيدةً من أصول الإنتاج القوية عالمية الطراز، مع الاستغلال الكامل لسلاسل الإمداد العالمية بالشراكة مع «أو سي آي»، وذلك لتحقيق أعلى أسعار، ومحاولة ضمان استدامة سلاسل الإمداد، والمساهمة في الحد من المخاوف العالمية بشأن الأمن الغذائي، مدعومة بمكانتها كمُنتِج رائد وأكبر مُصدِّر بحري على مستوى العالم لمنتجات الأسمدة النيتروجينية الأساسية.

وقال إن هيكل «فيرتيجلوب» الرأسمالي يتيح فرص عديدة للنمو من خلال تنفيذ مشاريع للتوسع بتكاليف أقل من تكاليفها الاستثمارية عالميا والاستفادة من فرص الطلب الناشئ على الأمونيا منخفضة الكربون كحل لإزالة الكربون من الصناعات التي تشكل حوالي 90% من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية الحالية.

وتوجه بالشكر لفريق «فيرتيجلوب» على جهودهم المتواصلة لتقديم هذا الأداء القوي وتركيزهم على السلامة، متطلعا إلى مواصلة خلق القيمة للمساهمين. وتنص سياسة توزيع الأرباح الخاصة بشركة «فيرتيجلوب» على أن توزع الجزء الأكبر من التدفقات النقدية الحرة القابلة للتوزيع بعد تخصيص ما يكفي لفرص النمو مع الحفاظ على تصنيفات ائتمانية من الدرجة الاستثمارية.

ونظراً إلى توليد الشركة لتدفقات نقدية حرة مرتفعة، أعلنت «فيرتيجلوب» عن توزيع أرباحاً نقدية بمبلغ 750 مليون دولار للنصف الأول من عام 2022، بما يتجاوز التوجيهات السابقة البالغة 700 مليون دولار على الأقل. سيتم تقديم توزيعات الأرباح إلى المساهمين للموافقة عليها بحيث يتم دفعها في أكتوبر 2022.

وتأتي إمكانات شركة «فيرتيجلوب» لإجراء توزيعات أرباح مستقبلية جذابة مدعومة بأداء تدفقاتها النقديات وموقعها التنافسي على منحنى التكلفة العالمي. ونتج عن الأرباح القوية وتوليد النقد خلال الربع المالي مركز نقدي صافي قدره 445 مليون دولار كما في 30 يونيو 2022، مقارنة بصافي دين قدره 487 مليون دولار كما في 31 ديسمبر 2021 نسبة صافي الدين للأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 0.3 ضعف، بما يدعم فرص النمو المستقبلية وتوزيعات الأرباح القوية.