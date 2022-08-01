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الأسهم المحلية تواصل أداءها الإيجابي بمكاسب 32 مليار درهم

الأسهم المحلية تواصل أداءها الإيجابي بمكاسب 32 مليار درهم
2 أغسطس 2022 01:30

أبوظبي (وام)

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واصلت أسواق الأسهم المحلية أداءها أمس الإيجابي وربح رأسمالها السوقي نحو 31.7 مليار درهم. وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 2.575 تريليون درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضية إلى 2.606 تريليون درهم بنهاية، موزعة بواقع 2.042 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و563.84 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي. واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.52 مليار درهم موزعة بواقع 1.259 مليار درهم في سوق أبوظبي و260.7 مليون درهم في سوق دبي، وجري التداول على نحو 259.4 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 14.6 ألف صفقة. سوق أبوظبي. 
وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام بنسبة 1.29% ليغلق عند 9774.01 نقطة بالغاً أعلى مستوياته منذ مطلع يونيو الماضي، أي في نحو شهرين، بدعم رئيسي من نمو مؤشرات قطاعات المالية والاتصالات. ودعم ارتفاع سوق أبوظبي نمو أسهم مثل «أبوظبي الأول» بنسبة 0.41% إلى 19.5 درهم مستقطباً سيولة بأكثر من 178.4 مليون درهم، كما صعد «العالمية القابضة» بنحو 2.94% إلى 304.5 درهم. 
وارتفع مؤشر سوق دبي 1.17% بما يوازي 39.16 نقطة، ليغلق عند 3377.12 نقطة مسجلاً أعلى مستوياته منذ منتصف يونيو الماضي، بدعم رئيسي من مكاسب قطاعات البنوك والاستثمار والعقار والنقل. وتعزز أداء سوق دبي المالي بارتفاع أسهم مثل «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 2.17% و«دبي الإسلامي» بنسبة 0.85% و«العربية للطيران» بنسبة 4.54% و«سوق دبي المالي» 2.33%، كما صعد «إعمار العقارية» بنسبة 0.54% مع تصدره قائمة النشاط من حيث القيم بأكثر من 64.9 مليون درهم.

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