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الاقتصادي

وزير الاقتصاد يبحث تعزيز التعاون مع منغوليا

عبدالله بن طوق يستقبل أودونباتار شيجيخو (من المصدر)
2 أغسطس 2022 01:30

أبوظبي (الاتحاد) 

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بحث معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، سبل تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك مع منغوليا وتنميته نحو آفاق أكثر ازدهاراً. جاء ذلك خلال استقبال معاليه في مقر الوزارة بدبي، أودونباتار شيجيخو، السفير فوق العادة ومفوض منغوليا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد معالي عبد الله بن طوق المري، حرص دولة الإمارات على تعزيز شراكتها الاقتصادية والتجارية مع جمهورية منغوليا الصديقة في قطاعات التعاون المشترك بما يضمن تحقيق الأجندة التنموية لكلا البلدين ونمو اقتصاديهما بشكل مستدام.
وقال معاليه: «تعد منغوليا من الأسواق الواعدة ونحن نتطلع إلى زيادة التبادل التجاري وتوسيع الشراكات الاستثمارية بين البلدين خاصة في قطاعات السياحة والنقل الجوي والخدمات اللوجستية وتجارة المواد الغذائية الزراعية والحيوانية والأمن الغذائي وغيرها من القطاعات الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون بين قطاعي الأعمال في البلدين وتعريفهما بالفرص المتاحة في أسواقهما، وخلق آليات جديدة للتعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين».
وتعد الإمارات الشريك التجاري الأول بالنسبة لتجارة منغوليا مع الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2021. فيما شهد حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة منغوليا نمواً بنسبة 119% خلال الربع الأول من عام 2022 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021. وشهدت الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى منغوليا نمواً بنسبة 81% في عام 2021 مقارنة بعام 2020، بحيث تركزت حول الصناعات الطبية والدوائية، ومواد البناء، والمواد الغذائية ومن أبرزها الشاي، والزيوت النفطية والمعدنية.

الإمارات
وزير الاقتصاد
عبد الله بن طوق
منغوليا
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