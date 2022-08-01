الثلاثاء 2 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

«مالية دبي» تطلق استراتيجيتها الجديدة

عبدالرحمن صالح وجاسم الزرعوني
2 أغسطس 2022 01:30

دبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
%77 حصة السياحة الترفيهية في الإمارات
البنوك تضخ 48 مليار درهم قروضاً خلال مايو

أطلقت دائرة المالية في حكومة دبي خطتها الاستراتيجية 2026. وكشفت الدائرة في حفل أقيم عبر الإنترنت وضمّ فريق القيادة والموظفين، عن تفاصيل استراتيجيتها للسنوات الخمس حتى 2026، والتي تستلهم الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وترمي إلى تحقيق جملة من الأهداف المرتبطة بمشروع استراتيجية دبي 2030.
وبهذه المناسبة، حيّا معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، فرق العمل في الدائرة مُشيداً بالإنجازات التي حققتها جميع الوحدات التنظيمية خلال الأعوام الخمسة الماضية، التي هي عمر استراتيجية 2021. وقال إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «غرَس في نفوسنا تفاؤلاً استبصرنا به قادم الأيام في ملامح استراتيجيتنا الجديدة، وشحذ فينا عزيمة استشرفنا بها المستقبل في أهدافنا الاستراتيجية بفكرٍ سديدٍ أبقى على جذوة الابتكار متّقدة».
وأشار معالي آل صالح في كلمته أمام الحفل، إلى أن دائرة المالية حملت على عاتقها بكل جدّ مسؤولياتها في التعافي من الجائحة، مؤكّداً أنها استطاعت أن تنهض بالشأن المالي الحكومي وتعيده بسرعة إلى حيويته، مع استضافة الإمارة لحدث إكسبو 2020 دبي، الذي استقبل العالم في دبي على الرغم من تحديات الأزمة. وأضاف: «تنطلق دائرة المالية، بوصفها سُلطة الإشراف المباشر على جميع الشؤون المالية لحكومة دبي، في أعوامها الخمسة المقبلة وقد وضعت نصب عينيها أهدافاً محدّدة سوف تبلغها بعون الله، تجسيداً لرؤية قيادتنا الرشيدة».
من ناحيته، أوضح جاسم محمد الزرعوني مدير إدارة الاستراتيجية والأداء المؤسسي في دائرة المالية، أن الاستراتيجية الجديدة للدائرة تقوم على رؤية تتمثّل في ريادة عالمية واستدامة مالية مبتكرة، وتستند على ست قيم مؤسسية لتطوير العمل المالي الحكومي، مضيفاً أنها تسعى لبلوغ ستة أهداف استراتيجية طموحة تأخذ المستقبل واحتياجاته بعين الاعتبار. وأضاف: «تنطوي استراتيجية دائرة المالية في الأعوام الخمسة المقبلة حتى 2026 على رسالة تتمثل في تحقيق الاستدامة المالية لدعم الموقع الريادي لإمارة دبي بصورة استباقية، من خلال التوزيع العادل والكفء لموارد الإمارة، باستخدام أفضل النظم والممارسات المالية الذكية والمبتكرة، وبما يضمن تحقيق السعادة وجودة الحياة للمجتمع».

مالية دبي
دبي
الإمارات
دائرة المالية
عبدالرحمن صالح
آخر الأخبار
3 أشهر.. وينطلق «المستكشف راشد» إلى القمر
الإمارات
3 أشهر.. وينطلق «المستكشف راشد» إلى القمر
اليوم 01:36
أرشيفية
عربي ودولي
وزارة الدفاع العراقية: الجيش في خدمة الشعب
اليوم 01:36
إطلاق النسخة المحدثة من تطبيق الفحص الطبي للإقامة
الإمارات
إطلاق النسخة المحدثة من تطبيق الفحص الطبي للإقامة
اليوم 01:36
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
عربي ودولي
بوتين: لن يكون هناك منتصر في أي حرب نووية
اليوم 01:36
استخدام الهاتف خلال القيادة أحد عوامل ارتكاب الحوادث (أرشيفية)
الإمارات
«الداخلية» تطلق حملة التوعية المرورية الموحدة الثالثة لعام 2022
اليوم 01:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©