194 مليون درهم إيرادات «رأس الخيمة العقارية»

رأس الخيمة (الاتحاد)

سجلت شركة رأس الخيمة العقارية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري دخلاً شاملاً بلغ 25.74 مليون درهم، ووصلت إيرادات الشركة في النصف الأول من العام، إلى 193.99 مليون درهم. وتجاوز إجمالي الأصول 6.23 مليار درهم في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ 6.2 مليار درهم في بداية هذا العام.

وقال عبد العزيز عبد الله الزعابي، رئيس مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية، تعليقاً على نتائج النصف الأول من العام الجاري: «نسعى جاهدين لمواصلة تطوير المشاريع السكنية والفندقية ذات المستوى العالمي والتي تلبي احتياجات السكان في دولة الإمارات».