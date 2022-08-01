%77 حصة السياحة الترفيهية في الإمارات

رشا طبيلة (أبوظبي)

سجل الإنفاق على السياحة الترفيهية في الإمارات العام الماضي نحو 77.1 مليار درهم (21 مليار دولار) بحصة %77 من إجمالي إنفاق السياح في الدولة، في وقت بلغ الإنفاق على سياحة الأعمال 23.1 مليار درهم (6.3 مليار دولار) بحصة %23، بحسب بيانات مجلس السفر والسياحة العالمي.

أما إجمالي إنفاق السياح الدوليين في الإمارات، فبلغ العام الماضي نحو 67.5 مليار درهم مقارنة مع 45.4 مليار درهم في العام 2020 أي بنمو %48، في وقت بلغ إنفاق السياح المحليين على السياحة داخل الدولة العام 2021 نحو 33.2 مليار درهم، مقارنة مع 27.2 مليار درهم العام 2020 بنمو %22، بينما بلغ في العام 2019 نحو 43.4 مليار درهم.

تنوع المنتج السياحي

وتتميز الإمارات بمواقع ومرافق ترفيهية متنوعة لا مثيل لها في العالم، فهي استطاعت أن تكون وجهة ترفيهية أولى للكثير من السياح مع تنوع المرافق التي تضمها وجودة الخدمات المرافقة، فهي ببنيتها التحتية المتميزة من مطارات عالمية وناقلات وطنية ومرافق وخدمات فاخرة، سطرت لنفسها مكانة ريادية على خريطة الطيران، وشبكة طرق وفنادق ومراكز معارض وخدمات متميزة، ومشاريع استثمارية مستمرة بهدف تقديم منتجات سياحية متنوعة ترفيهية وثقافية، جعلتها الوجهة المفضلة للسياح من حول العالم.

وتضم أنواعاً مختلفة من السياحة الترفيهية، منها السياحة العائلية والمغامرات والسياحة البحرية والصحراوية وسياحة التسوق، مع توفر المقومات من مدن ترفيهية ومرافق ترفيهية وحدائق ومماشٍ ومراسٍ، إضافة إلى رحلات صحراوية وبحرية، ومراكز عالمية للتسوق.

3 مدن في أبوظبي

وتحتضن أبوظبي وجهات ترفيهية عالمية استقطبت الزوار من مختلف دول العالم، وتستمر في إنشاء وجهات ترفيهية وعائلية، فجزيرة ياس تضم 3 مدن ترفيهية وهي عالم وارنر براذرز أبوظبي وعالم فيراري أبوظبي وياس ووتروورلد، إضافة إلى كلايم أبوظبي، والاتحاد أرينا الذي عادة ما يشهد انعقاد فعاليات ترفيهية متنوعة، وملاعب وحدائق مختلفة، ومن أهم الوجهات أيضاً جزيرة السعديات التي أيضاً تضم مناطق ترفيهية مثل ممشى السعديات والشواطئ والفنادق والمنتجعات، وجزيرة الجبيل حيث ممشى القرم الذي يعد وجهة سياحية بيئية وترفيهية فريدة تأخذ الزوار إلى رحلة ساحرة بين الطبيعة الخلابة من أشجار القرم النادرة والمياه الزرقاء.

تضم أبوظبي مماشي شاطئية متميزة مثل منطقة كورنيش أبوظبي، وجزيرة الحديريات التي تضم 6 وجهات ترفيهية وسياحية، ما يجعلها واحدة من أبرز الأماكن السياحية والترفيهية في الإمارة والدولة، وتعد أحدث وجهة في أبوظبي للأنشطة الترفيهية والرياضية ومغامرات التخييم، وتضم منطقة الظفرة، منتجعات فاخرة تقدم تجارب ترفيهية متميزة للسياح مثل جزيرة صير بني ياس.

4 متنزهات في دبي

وتضم دبي وجهات ترفيهية مبتكرة ومتميزة، منها «دبي باركس آند ريزورتس»، الوجهة الترفيهية المتكاملة بالشرق الأوسط، وتضم 4 متنزهات هي «موشنجيت دبي»، و«بوليوود باركس دبي»، و«ليجولاند دبي»، إضافة إلى حديقة الألعاب المائية «ليجولاند ووتر بارك». وتضم دبي مدن ألعاب مائية أخرى مثل وايلد وادي و«أكوافنتشر».

وتعتبر «آي إم جي» الحديقة الترفيهية الأولى التي تجمع علامتي «كرتون نتوورك» و«مارفل» العالميتين، إضافة إلى ألعاب حصرية ومناطق ألعاب فريدة، الوادي المفقود -مغامرة الديناصور، والفندق المسكون، وآي إم جي بوليفارد.

وتضم أيضاً مماشي شاطئية ووجهات فريدة مثل عين دبي، التي تعد أكبر وأطول عجلة مشاهدة في العالم بارتفاع يتجاوز 250 متراً تقع في قلب «بلوواترز» في دبي، الوجهة السياحية الشهيرة، وتتيح لضيوفها تجارب مفعمة وسط إطلالات بانورامية ساحرة على أفق المدينة.

الاستثمار السياحي

تشهد الإمارات نمواً ملحوظاً في الاستثمار السياحي، حيث تستمر في بناء مشاريع سياحية متنوعة، فبحسب بيانات مجلس السفر والسياحة العالمي، حلت في المرتبة الـ19 عالمياً في حجم الاستثمار في قطاع السفر والسياحة، حيث سجلت 27.5 مليار درهم خلال 2019، وحققت المرتبة 27 في نمو حجم الاستثمار العام 2019، مقارنة بعام 2018 بواقع %8.9.

وبحسب المجلس، شهد حجم الاستثمار السياحي نمواً منذ سنوات، حيث بلغ في العام 2017 23.8 مليار درهم ليرتفع إلى 25.3 مليار درهم في 2018، ليصل إلى 27.5 مليار درهم في العام 2019، وبين المجلس بحسب توقعاته قبل الجائحة أن يصل حجم الاستثمار إلى 42.5 مليار درهم بحلول 2030.