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مسح: إنتاج نفط «أوبك» يرتفع 310 آلاف برميل يومياً في يوليو

مقر «أوبك» في فيينا
1 أغسطس 2022 21:55

 
لندن (رويترز) - أظهر مسح لرويترز نشر اليوم الاثنين أن أوبك ضخت كمية إضافية من النفط بلغت 310 آلاف برميل يوميا في يوليو، إذ غطت زيادة في المعروض من دول خليجية على تعطلات في الإمدادات من نيجيريا وليبيا، وأن الدول الأعضاء نفذوا حوالي 60 بالمئة من الزيادة الإنتاجية التي تعهدوا بها بموجب اتفاق مع حلفاء للمنظمة. ووجد المسح أن منظمة البلدان المصدرة للبترول ضخت 28.98 مليون برميل يوميا من الخام الشهر الماضي، بزيادة قدرها 310 آلاف برميل يومياً عن مجمل الإنتاج في يونيو. وجاء حوالي 240 ألف برميل يومياً من تلك الزيادة من منتجي أوبك العشرة الذين يشملهم اتفاق بين المنظمة وحلفاء بقيادة روسيا، فيما يعرف بمجموعة أوبك بلس، تعهدوا فيه بزيادة إنتاجية قدرها 412 ألف برميل يومياً. ومن غير المتوقع أن تقرر أوبك بلس زيادة أخرى في الإنتاج في اجتماعها يوم الأربعاء. وقال مصدر بالمجموعة "الاجتماع من غير المرجح أن يشهد نتيجة مفاجئة فيما يتعلق بزيادة في الإنتاج".

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