«شيميرا كابيتال» تطلق صندوق مؤشرات متداولة متوافق مع الشريعة

أبوظبي (الاتحاد) أطلقت شركة شيميرا كابيتال (ذ.م.م) المتخصصة في تأسيس وإدارة صناديق الاستثمار ومقرها أبوظبي والتابعة لشركة شيميرا للاستثمار (ذ.م.م) صندوق شيميرا ستاندرد آند بورز تركيا شريعة المتداول (كود بلومبيرج CHTRSHIN)، وهو صندوق استثمار متداول شفاف ووحداته قابلة للاستبدال بشكل كامل، وسيتتبع حركة الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية المدرجة ببورصة إسطنبول. ويمثل صندوق شيميرا ستاندرد آند بورز تركيا شريعة المتداول سادس صندوق فرعي يتم إطلاقه لمحاكاة أحد المؤشرات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وذلك تحت مظلة صندوق شيميرا الأساسي المسجل لدى هيئة الأوراق المالية والسلع. وتم إنشاء الصندوق لمحاكاة المؤشر الاسترشادي (S&P Turkey Shariah Liquid 35/20 Capped Index) كود بلومبيرج: (SPTSLCAP) وهو مؤشر تم استحداثه من قبل مؤسسة S&P Dow Jones Indices لقياس أداء أكبر الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من حيث السيولة والمدرجة في بورصة إسطنبول. وقال سيد بصر شعيب رئيس مجلس إدارة شركة شيميرا كابيتال في بيان: إن إطلاق شركة شيميرا كابيتال لصندوقها التاسع من نوعه سيعزز من النطاق والتنوع الذي تتمتع به صناديق المؤشرات المتداولة التابعة للشركة، مشيراً إلى أن الصناديق التابعة للشركة تزود المستثمرين بآلية مباشرة للاستثمار في أكبر وأنشط أسواق المال في العالم، وتسهم في تعزيز وتعميق أسواق رأس المال الإماراتية. ومن جانبه، قال سعيد حمد الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: إننا نرحب بإدراج شركة شيميرا كابيتال لصندوق مؤشرات متداول جديد في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وهي خطوة تدعم جهودنا المستمرة لتحسين مستويات سيولة السوق وتعزيز مكانته كوجهة إقليمية لمختلف فئات صناديق المؤشرات المتداولة المتخصصة قطاعياً وجغرافياً. وأضاف أن سوق أبوظبي للأوراق المالية يمضي قدماً في تنفيذ استراتيجيته الرامية إلى طرح مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المبتكرة التي تتيح للمستثمرين مرونة وفرصاً أكثر للتحوط وتنويع محافظهم الاستثمارية. وسيتم إدراج صندوق شيميرا ستاندرد آند بورز تركيا شريعة المتداول بسوق أبوظبي للأوراق المالية، فئة (ب) ذات العائد الموزع، وسيقوم الصندوق بتوزيع الأرباح التي يتلقاها كلما توفرت.