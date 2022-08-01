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الاقتصادي

المزاد الثالث لسندات الخزينة الإماراتية يستقطب 7.6 مليار درهم

مقر وزارة المالية (الاتحاد)
1 أغسطس 2022 17:12

 
أبوظبي (الاتحاد) أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بوزارة المالية بصفتها الجهة المصدرة وبالتعاون مع المصرف المركزي الإماراتي بصفته وكيل الإصدار والدفع، عن نتائج المزاد الثالث لإصدار سندات الخزينة («T-Bonds») المقوّمة بالدرهم، ضمن برنامج إصدار سندات الخزينة بقيمة 9 مليارات درهم لعام 2022، كما تم نشره في تقويم سندات الخزينة في وقت مسبق من هذا العام. وشهد المزاد الثالث لبرنامج سندات الخزينة طلباً قوياً من قبل الستة بنوك الموزعين الأساسيين، حيث تم استلام عطاءات بقيمة 7.6 مليار درهم، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 5.1 مرة. وقالت الوزارة في بيان: الطلب كان قوياً على الشريحتين وجاء التخصيص النهائي على السندات لأجل عامين بـ 750 مليون درهم، وسندات لأجل 3 أعوام بـ 750 مليون درهم، وبإجمالي 1.5 مليار درهم للإصدار في المزاد الثالث. النجاح ينعكس في الأسعار المميزة المدفوعة بالسوق والتي تم تحقيقها بفارق 16 نقطة أساس على سندات الخزانة الأميركية لمدة عامين، وفارق 15 نقطة أساس على سندات الخزانة الأميركية لمدة 3 أعوام. تمت ممارسة عملية إعادة الإصدار («re-opening») في هذا المزاد لبناء حجم إصدارات السندات الفردية بهدف تحسين السيولة في السوق الثانوية. تجدر الإشارة إلى أن سندات الخزينة بالعملة المحلية تعمل على بناء منحنى العائد مقوم بالدرهم الإماراتي، وتتيح بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين، بما يساهم في تعزيز تنافسية سوق رأسمال الدين المحلي، والارتقاء ببيئة الاستثمار، ودعم استدامة النمو الاقتصادي.

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