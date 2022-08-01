20.5 ألف مستثمر جديداً في «سوق دبي» خلال 7 أشهر

أضافت شركات الوساطة في سوق دبي المالي 20 ألفاً و552 حساباً جديداً للمستثمرين خلال السبعة أشهر الأولي من العام الجاري، وسط زخم كبير يشهده السوق منذ الإعلان عن إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية شملت «ديوا» و«تيكوم» و«تعاونية الاتحاد»، وهو ما أسهم في تعزيز جاذبية السوق وجذب شرائح جديدة من المستثمرين.

وسجل عدد الحسابات الجديدة في سوق دبي المالي نمواً كبيراً بنسبة تجاوزت 287% خلال السبعة أشهر الأولي من العام الجاري مقارنة بـ 5306 حسابات جديدة في السبعة أشهر الأولي من العام الماضي 2021. واستناداً إلى بيانات سوق دبي المالي، أضافت الشركات 2349 حساباً جديداً في يوليو الماضي 2850 حساباً في يونيو، و2468 حساباً في مايو، و4258 حساباً في أبريل، و4401 حساب في مارس و3231 حساباً في فبراير، و995 حساباً في يناير. واستحوذ «بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية» على النصيب الأكبر من حسابات المستثمرين الجديدة بواقع 3471 خلال 7 أشهر، ثم أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية بواقع 2855 حساباً، ثم الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية 2731 حساباً وأبوظبي التجاري للأوراق المالية 1369 حساباً، يليه «الدولية للأوراق المالية» 1192 حساباً، و«المجموعة المالية هيرميس- الإمارات» 1081 حساباً. ونفذت شركات الوساطة في سوق دبي المالي، وعددها 27 شركة، أكثر من 1.41 مليون صفقة خلال السبعة أشهر الأولي من العام الجاري، بعد التداول على 40 مليار سهم، بقيمة 98.25 مليار درهم.