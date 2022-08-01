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هيثم الغيص يباشر مهام عمله أميناً عاماً لـ"أوبك"

هيثم الغيص
1 أغسطس 2022 15:41

 باشر هيثم الغيص مهام عمله اليوم أمينا عاما لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، وذلك بعد تزكيته من قبل 13 دولة عضوا في المنظمة. وسيتولى "الغيص" منصبه لمدة 3 سنوات خلفاً للراحل محمد باركيندو الأمين العام السابق لـ"أوبك" الذي توفي في 6 يوليو الماضي بعد أن ظل أميناً عاماً لستة أعوام. وسيرأس الغيص، محافظ الكويت السابق في أوبك، أول اجتماع له في أوبك بلس في الثالث من أغسطس الجاري، حيث ستنظر المجموعة في إبقاء إنتاج النفط دون تغيير لشهر سبتمبر. يتمتع الغيص بخبرة واسعة لأكثر من 30 عاماً في مجال أسواق النفط العالمية والصناعة النفطية وشغل عدة مناصب في "أوبك" منها محافظ دولة الكويت لدى "أوبك" للأعوام 2017-2021، ورئيس لجنة التدقيق الداخلي في المنظمة. كما ترأس اللجنة الفنية المشتركة المسؤولة عن مراقبة الإنتاج ودراسة أوضاع أسواق النفط حسب اتفاق خفض الإنتاج الموقع بين الدول المساهمة في اتفاق "أوبك بلس". وتقلد "الغيص" من قبل عدة مناصب بمؤسسة البترول الكويتية شملت إدارات المبيعات، إضافة إلى ترؤس مكاتب المؤسسة الإقليمية في بكين ولندن وكان يشغل منصب مدير إدارة البحوث و نائب العضو المنتدب للتسويق العالمي.

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