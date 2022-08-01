طيران الإمارات تستأنف عملياتها إلى «لندن ستانستد»

استأنفت طيران الإمارات تشغيل رحلات الركاب إلى مطار «لندن ستانستد» ثالث محطاتها في لندن، وعدلت خططها المعلنة سابقاً بزيادة عدد رحلاتها إلى المطار من خمس رحلات أسبوعياً إلى رحلة يومياً وذلك اعتباراً من اليوم.
وبإعادة خدماتها إلى مطار لندن ستانستد تعزز طيران الإمارات خدماتها إلى لندن إلى تسع رحلات يومياً، بما في ذلك ست رحلات إلى مطار هيثرو ورحلتان إلى مطار «لندن غاتويك»، وذلك لتلبية الطلب وتوفير مزيد من خيارات السفر أمام عملائها هذا الصيف، وستعمل الرحلة اليومية إلى مطار لندن ستانستد بطائرات «البوينج 777-300ER» المجهزة بمقصورة الدرجة الأولى والتي ترسخ معايير متفوقة جديدة في عالم السفر.
وقد تم اختيار مواعيد مثالية لتشغيل الخدمة، حيث ستغادر الرحلة «ئي كيه 65» مطار دبي الدولي في تمام الساعة 8:50 صباحاً لتصل إلى لندن ستانستد في تمام الساعة 1:30 ظهراً، بينما ستغادر رحلة العودة «ئي كيه68» مطار لندن ستانستد في تمام الساعة 9:10 مساء لتصل إلى مطار دبي في الساعة 7:10 صباح اليوم التالي.
ويعد «لندن ستانستد» مركزاً رئيسياً لعمليات طيران الإمارات، سواء لنقل الركاب أو البضائع. وستتيح الرحلة اليومية للمسافرين في شرق وجنوب شرق المملكة المتحدة مزيداً من خيارات السفر وقدراً أكبر من المرونة والراحة عند سفرهم مع طيران الإمارات إلى أكثر من 130 وجهة عبر دبي.
وتغطي خدمات «طيران الإمارات» حالياً سبعة مطارات في المملكة المتحدة، وبحلول أكتوبر 2022 سيرتفع عدد رحلات الناقلة إلى المملكة المتحدة إلى 110 رحلات أسبوعياً، بما في ذلك ست رحلات يومياً إلى لندن هيثرو ورحلة يومية إلى مطار لندن ستانستد ورحلتان يومياً بطائرات «A380» إلى مطار لندن غاتويك وثلاث رحلات يومياً إلى مانشستر، اثنتان منها بطائرات «A380» يبدأ تشغيلهما اعتباراً من الأول أكتوبر المقبل، ورحلتان يومياً إلى بيرمنغهام، وخمس رحلات أسبوعياً إلى نيوكاسل ورحلة يومية إلى غلاسكو.