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الاقتصادي

«روبك» التابعة لـ«جي إف إتش» توقع شراكة مع «آي سي جي»

هيو ماكدونالد براون
1 أغسطس 2022 00:33

المنامة (البحرين)

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أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية، عن قيام كل من شركتها التابعة روبك لإدارة الأصول وشركة آي سي جي العقارية، التي تمثل النشاط العقاري لـ «إنترميديت كابيتال جروب» (آي جي سي)، بالدخول في شراكة لتجميع محفظة خدمات لوجستية حضرية/ لاست مايل عبر إسبانيا. تمثل هذه الشراكة علامة فارقة أخرى لجي إف إتش، فيما تواصل توسعه وتحقيق تطلعات إدارة الأصول للمجموعة.
وقال هيو ماكدونالد براون، الشريك الإداري لشركة روبك:«يسعدنا الإعلان عن هذه الشراكة الجديدة، التي حددت بالفعل مجموعة قوية من الأصول عبر أسواق المدن الإسبانية الأساسية وأكملت ثلاث عمليات استحواذ استراتيجية. تعتمد الشراكة على سجل روبك الراسخ كمدير أصول لعموم أوروبا ووجودها في السوق الإسبانية، بعد أن أسست روبك إيبريا في عام 2020 في إطار معاملة بقيمة 300 مليون يورو من الخدمات اللوجستية الإسبانية وزيادة طلب المستثمرين للوصول إلى إسبانيا».

جي إف إتش
مجموعة جي إف إتش
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