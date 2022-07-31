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الاقتصادي

«الفائدة الأميركية» ترفع سعر الذهب في مصر

السوق المصري يشهد حالة من التذبذب في أسعار الذهب (أرشيفية)
1 أغسطس 2022 00:33

أحمد عاطف (القاهرة)

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ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية المصرية خلال تعاملات، السبت، بنحو 5 جنيهات ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 1020 جنيهاً، وذلك بفعل ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية لتسجل مستوى 1765 دولاراً، فيما كانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد اختتمت تعاملات الجمعة عند مستوى 1015 جنيهاً بارتفاع قدره 17 جنيهاً.
ويشير الخبراء إلى توجه المستثمرين للذهب كملاذ آمن نتيجة ارتفاع معدلات التضخم ورفع الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة 75 نقطة أساس بهدف تهدئته. من جانبه، قال الباحث المتخصص في الشؤون الاقتصادية وليد فاروق: إن السوق المصري يشهد حالة من التقلبات السعرية المتذبذبة، خاصة خلال اليومين الماضيين، حيث زاد أمس 15 جنيهاً، فيما بدأ اليوم التداول بشكل مستقر، وسرعان ما ارتفع 5 جنيهات مرة أخرى.
وأضاف فاروق لـ«الاتحاد» أن أسعار الذهب خالفت التوقعات للكثير من الخبراء الاقتصاديين، لا سيما أنهم ظنوا أن الذهب سينخفض سعره بعد رفع سعر الفائدة، وما حدث كان عكس ذلك، مشيراً إلى أن ما يحدث ربما يكون مرحلياً فقط وسيعاود الانخفاض مرة أخرى. ونفى الباحث المتخصص في الشؤون الاقتصادية أن يكون للأمر أي علاقة بإعلان الهند لتأسيس أول بورصة عالمية للذهب في البلاد واستهدافها إلى إنشاء مركز إقليمي للسبائك، موضحاً أن بورصة الهند خاصة بالداخل الهندي وتنظيم العمل هناك. فيما توقع المحلل الفني والمحاضر لأسواق المال العالمية نغم إبراهيم أن الذهب سيواصل الارتفاع خلال الأسبوعين المقبلين، موضحاً أنه ارتفع خلال الأسبوعين الماضيين عالمياً وهو ما أدى لارتفاعه في مصر أيضاً. وأضاف إبراهيم لـ«الاتحاد» أن تجار الذهب في مصر لا يتعاملون بسعر صرف النقد المصري الرسمي، ولكن يتعاملون بسعر السوق السوداء للدولار، وهو ما جعل هناك فجوة أدت لارتفاع سعر الذهب في مصر وسيظل مستمراً. وتشهد أسعار الذهب في مصر ارتفاعاً لجميع الأعيرة المتداولة في السوق، على خلفية ارتفاع أسعار أونصة الذهب التي شهدت قفزة من يوم الأربعاء بعد إعلان الفائدة الأميركية من 1720 دولاراً إلى 1766 دولار، وهو ما كان له آثار كبيرة على سعر الذهب في مصر والتي سجلت صعوداً بحوالي 29 جنيهاً منذ يوم الأربعاء الماضي وحتى الآن. ويشير الخبراء أيضاً إلى أن عوامل العرض والطلب يكون لها تأثير واضح في حركة سوق الذهب بمصر، الأمر يجعل من الصعب توقع حركة سعر الذهب في مصر والتي ترتبط بأكثر من عامل يمكن أن يؤثر على حركة السعر.

سعر الذهب
أسعار الذهب
الذهب
ارتفاع أسعار الذهب
مصر
الفائدة الأميركية
أسعار الفائدة الأميركية
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