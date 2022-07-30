الإمارات الأسرع عالمياً في تحميل البيانات عبر الإنترنت

يوسف العربي (أبوظبي)

تصدرت الإمارات العربية المتحدة دول العالم في سرعة الإنترنت خلال يونيو الماضي بعد أن سجلت متوسط سرعة تنزيل بيانات «Download» بلغ 249.96 ميجابت/‏الثانية، و28.84 ميجابت/‏الثانية لإرسال البيانات «Upload»، بحسب مؤشر «سبيد تيست جلوبال» المختص في مجال تحليل واختبار سرعات الإنترنت على مستوى العالم.

ووفق نتائج المؤشر تحسن متوسط سرعة تحميل بنسبة تناهز 29.2% خلال الاثني عشر شهراً الماضية، فيما زاد متوسط سرعة إرسال البيانات بنسبة 2.8% بالتزامن مع التوسع السريع في نشر شبكات الجيل الخامس في مختلف أنحاء الدولة.

متوسط عالمي

ووفق مؤشر «سبيد تيست جلوبال» يزيد متوسط سرعة تنزيل الملفات من «الإنترنت» عبر شبكة الهاتف المتحرك في الإمارات بنسبة 228.7% على المتوسط العالمي البالغ (76.04 ميجابت/‏الثانية)، فيما تزيد سرعة إرسال البيانات إلى شبكة الإنترنت بنسبة 102% على المتوسط العالمي البالغ (14.28ميجابت/‏الثانية).

وبلغت سرعة التحميل عبر شبكة الهاتف المتحرك في بلغاريا (249.51 ميجابت/‏الثانية)، لتحتل المركز الثاني عالمياً بعد الإمارات، تليها كوريا الجنوبية بسرعة تحميل (236.36 ميجابت/‏الثانية)، وقطر (222.96 ميجابت/‏الثانية)، ثم النرويج خامساً بسرعة تحميل (201.50ميجابت/‏الثانية).

وحلت الكويت سادساً بسرعة تحميل (198.93 ميجابت/‏الثانية)، ثم المملكة العربية السعودية سابعاً بسرعة تحميل (187.78ميجابت/‏الثانية)، تليها قبرص التي جاءت في الترتيب الثامن بسرعة تحميل (182.31 ميجابت/‏الثانية)، ثم الصين تاسعاً بسرعة تحميل (177.88 ميجابت/‏الثانية)، فيما حلت استراليا عاشراً بسرعة تحميل (168.63 ميجابت/‏الثانية).

النطاق العريض

وعلى صعيد الشبكة وسرعة النطاق العريض الثابت، تقدمت الإمارات مركزين لتحل في المركز الأول شرق أوسطياً و15 عالمياً في سرعة اتصال النطاق العريض الثابت، بعد أن وصل معدل سرعة التحميل عبر الشبكة (120.41 ميجابت/‏الثانية)، فيما بلغت سرعة ارسال البيانات إلى الشبكة (81.34 ميجابت/‏الثانية). وتتربع دولة الإمارات على صدارة دول العالم في مدى نفاذ شبكة الألياف الضوئية الموصولة للمنازل «FTTH» للمرة الثالثة على التوالي.

وتعد الرؤية الحكومية واستثمارات لمجموعة «e&» والإمارات للاتصالات المتكاملة واستراتيجية هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، المساهم الرئيس في مجال تعزيز ريادة الإمارات عالمياً في قطاع الاتصالات والمعلومات على صعيد سرعة الإنترنت.