40% حصة الطاقة الشمسية والنووية في أبوظبي بحلول 2026

سيد الحجار (أبوظبي)

أكد عثمان جمعة آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات أن الطاقة الإنتاجية المركبة من الطاقة الشمسية في أبوظبي ستصل إلى 5300 ميجاواط DC بحلول 2026، بما يعادل %20 من إجمالي الطاقة الإنتاجية المركبة والتي ستصل إلى 26 جيجاواط آنذاك، وذلك مع إعلان الشركة مؤخراً عن تنفيذ مشروع تطوير محطة جديدة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في منطقة العجبان بأبوظبي بطاقة «2000 ميجاواط DC».

وأوضح أن حصة الطاقة النظيفة والمتجددة بأبوظبي ستصل إلى أكثر من %40، بحلول عام 2026، لاسيما مع إضافة 5600 ميجاواط من الطاقة النووية بعد تشغيل كامل محطات براكة الأربعة. وقال آل علي في حوار لـ «الاتحاد»: إن أبوظبي تستهدف توفير %50 من احتياجات إمارة أبوظبي من الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة بحلول عام 2030، موضحاً أن ارتفاع حصة الطاقة النظيفة إلى %40 بحلول 2026 قد يسهم في تحقيق المستهدف قبل العام 2030.

وذكر أن قائمة مشاريع الطاقة الشمسية بأبوظبي تضم حالياً، محطة «نور أبوظبي» بطاقة إنتاجية قدرها 1177 ميجاواط، ومحطة توليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية في مدينة مصدر بقدرة 10 ميجاوات، بالإضافة إلى محطة شمس 1 التي باشرت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» تطويرها بمنطقة الظفرة عام 2013 بطاقة 100 ميجاواط، بجانب محطة الظفرة للطاقة الشمسية بطاقة 2000 ميجاواط، والمتوقع تشغيلها العام المقبل.

زيادة الطلب

وأوضح آل علي، أن الفترة الحالية تشهد زيادة ملحوظة في الطلب على الطاقة، لاسيما مع تعافي مختلف القطاعات من تداعيات الجائحة، حيث تشهد بعض المناطق زيادة في الطلب بنحو 5 إلى 6% مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يعني وجود حاجة لإضافة المزيد من مشاريع الطاقة الشمسية خلال السنوات المقبلة. وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد التوصية بإضافة مشاريع بطاريات لتخزين الطاقة، قد تصل إلى 200 ميجاواط، بعد انتهاء المراجعة التنظيمية والحصول على الموافقات المطلوبة. وقال آل علي: إن ذروة الطلب على الطاقة داخل أبوظبي تصل إلى 2400 ميجاواط، ما يعني أن الطاقة الشمسية بالإمارة ستغطي أكثر من ضعف الطلب على الطاقة داخل الجزيرة، كما ستقترب الطاقة الشمسية بأبوظبي بحلول 2026 من معادلة كامل إنتاج محطات براكة النووية، مؤكداً أن تكلفة إنتاج الطاقة الشمسية حالياً تعد الأرخص مقارنة بأي تكنولوجيا أخرى.

محطة العجمان

وأعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات، مايو الماضي، عن فتح الباب أمام المطوِّرين، أو ائتلاف المطوِّرين لتقديم طلبات إبداء الاهتمام بتنفيذ مشروع تطوير محطة جديدة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في منطقة العجبان في إمارة أبوظبي، وفقاً لنموذج المنتج المستقل. وسوف يسهم مشروع محطة العجبان للطاقة الشمسية الكهروضوئية سعة 1500 ميجاوات (2000 ميجاواط DC)، بشكل أساسي في تحقيق استراتيجية نقل الطاقة والاستدامة في أبوظبي، وستعمل المحطة الجديدة على إنتاج ما يكفي من الكهرباء لحوالي 160 ألف منزل في جميع أنحاء الدولة، وبمجرَّد دخول المشروع حيز التشغيل التجاري، فمن المتوقع أن تنخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في أبوظبي أكثر من 2.4 مليون طن متري سنوياً. ويشمل المشروع تطوير وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة وتملُّك المحطة الجديدة، بالإضافة إلى أعمال البنية التحتية المرتبطة بها. وستكون حصة المطور أو ائتلاف المطورين الذين سيتم اختيارهم 40% من المشروع، فيما ستمتلك حكومة أبوظبي بشكل غير مباشر الحصة المتبقية من المشروع.

مركز التحكم

وأوضح آل علي، أن بداية العام الحالي شهدت استكمال عملية نقل مركز نقل الأحمال (مركز التحكم) التابع لشركة أبوظبي للنقل والتحكم (ترانسكو) إلى أصول شركة مياه وكهرباء الإمارات، بما يسهم في تعزيز دور الشركة التشغيلي وتوسيع نطاق اختصاصها في تنسيق عمليات إنتاج المياه والكهرباء في إمارة أبوظبي ومناطق أخرى في الدولة.

وأضاف أنه بموجب هذه المهام ستتولى شركة مياه وكهرباء الإمارات مسؤولية التحكم وجدولة وتوزيع أحمال الكهرباء والمياه من شركات الإنتاج المستقل، والتي سيتم نقلها عبر الشبكات التابعة لشركة ترانسكو، وبذلك سوف تتولى الشركة إلى جانب مهامها الرئيسية مسؤولية التحكم وتوزيع الأحمال باعتبارها الجهة الوحيدة المسؤولة عن توريد المياه والكهرباء لإمارة أبوظبي والمعنية بتوفير الكميات اللازمة للمستهلكين.

وأوضح آل علي أن شركة مياه وكهرباء الإمارات تتولى بموجب هذه المهمة مسؤولية تخطيط عمليات إنتاج المياه والكهرباء، وشراء الطاقة وخدمات التحكم بالأنظمة وتوزيع الأحمال، على المدى القريب والبعيد، فضلاً عن خدمات القطاع الأخرى، مما يتيح للشركة وضع خطط متكاملة للعمليات التشغيلية.

خفض التكاليف

وأوضح آل علي أن الشركة لديها 3 أهداف رئيسة تتمثل في أمن الإمدادات، فضلاً عن تقديم خدمة بتكلفة معقولة، بجانب الالتزام بتحقيق اشتراطات الاستدامة البيئية وحماية المناخ.

وفيما يتعلق بتوجه الشركة لتنفيذ مشاريع طاقة بقطاعات جديدة، قال آل علي، إن التكلفة، والتي يتحملها المستهلك النهائي، تحكم قرارات الشركة فيما يتعلق بالتوجه لمشاريع بقطاعات جديدة مثل الهيدروجين، موضحاً أنه مع تطور تكنولوجيا الهيدروجين مستقبلاً بما يسهم في خفض تكلفتها، قد تتوفر فرص لتنفيذ مشاريع بمجال الهيدروجين بتكلفة مناسبة.

وأضاف أنه فيما يتعلق بطاقة الرياح، فإنه مقارنة بالطاقة الشمسية في الإمارات، تظل طاقة الشمس أرخص بكثير، موضحاً أنه رغم توفر أماكن مناسبة لطاقة الرياح في الإمارات، إلا أن حجم هذه المشاريع صغير بقدرة 100 أو 150 ميجاواط فقط، فيما توفر مشاريع طاقة الشمس كميات أكبر من الطاقة بتكلفة معقولة، وهو ما يعود بالنفع على المستهلك النهائي من خلال خفض التكلفة.

محطة الفجيرة 3

وأوضح آل علي، أن خدمات شركة مياه وكهرباء الإمارات تغطي كافة مناطق إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى توفير الكهرباء لشركة الاتحاد للكهرباء والمياه، والتي توفر الكهرباء لعدد من إمارات الدولة.

وأشار آل علي أن الشركة تباشر كذلك تطوير محطة الفجيرة 3، التي ستكون أكبر محطة حراريّة مستقلة لتوليد الكهرباء في دولة الإمارات، والتي تقع ضمن مجمع الفجيرة للماء والكهرباء.

وعند بدء المرحلة التشغيلية تتمكن المحطة التي تصل قدرتها الإنتاجية إلى 2.4 جيجاواط، من توفير الكهرباء لما يعادل 380 ألف منزل.

وأوضح أن «الفجيرة 3» ستكون الأكبر والأكثر كفاءة على مستوى المنطقة، وسيكون لها دور بارز في خفض الانبعاثات، حيث تعتمد على إحدى أكثر التقنيات تقدماً وكفاءة في المنطقة.

شهادات الطاقة النظيفة

أوضح عثمان آل علي أن شركة مياه وكهرباء الإمارات نظمت 4 مزادات لشهادات الطاقة النظيفة منذ إطلاقها العام الماضي، وسط إقبال جيد، موجهاً الدعوة للشركات في إمارة أبوظبي الراغبة للمشاركة في هذه المزادات والاستفادة من هذه الشهادات في تعزيز تنافسيتها بالأسواق العالمية، لاسيما مع زيادة المتطلبات بالأسواق العالمية على المنتجات المعتمدة في إنتاجها على مصادر طاقة نظيفة.

وقعت شركة مياه وكهرباء الإمارات، اتفاقيات مع عدة جهات مؤخرا، لتأمين احتياجات عملياتها من الطاقة الكهربائية الخالية من الانبعاثات، عبر شهادات الطاقة النظيفة، التي أطلقتها دائرة الطاقة في أبوظبي العام الماضي، لتمكين الشركات العاملة في الإمارة من توفير آلية لتوثيق مصادر إنتاج واستهلاك الكهرباء النظيفة، وبالتالي تقليل انبعاثات الكربون الناجمة عن أعمالهم.

وأشار آل علي إلى توقيع شراكة استراتيجية بين شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وشركة مياه وكهرباء الإمارات، بهدف إمداد «أدنوك» باحتياجات شبكتها الكهربائية من خلال الكهرباء المُنتَجة من مصادر الطاقة النووية والشمسية النظيفة، كما تم توقيع اتفاقية مع شركة الدار العقارية لتزويد جميع الأصول التشغيلية للدار خلال السنوات الخمس القادمة بالكهرباء النظيفة.

ولفت إلى توقيع اتفاقية كذلك مع شركة حديد الإمارات، والإمارات للألمنيوم، لشراء مجموعة من الشهادات الخضراء، بما يعزز من تنافسية منتجات الشركة في الأسواق العالمية.