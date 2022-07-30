الأسهم الأميركية تسجل أفضل أداء خلال يوليو منذ 2020

شريف عادل (واشنطن)

واصلت الأسهم الأميركية تجاهلها لأعلى تضخم أميركي في أكثر من أربعة عقود، وجهود بنك الاحتياط الفيدرالي لاحتوائه من خلال رفع معدلات الفائدة، ثم انكماش الاقتصاد للربع الثاني على التوالي، وتراجع أرباح العديد من الشركات خلال الربع المنتهي، لتكمل مؤشراتها الرئيسية يومها الثالث على التوالي من الارتفاع، وتنهي شهر يوليو على أفضل أداء لها منذ عام 2020، الذي شهد ظهور وانتشار وباء كورونا، ومن ثم توقف القدر الأكبر من الأعمال في أغلب بقاع الأرض.

وبعد تردد بين المكسب والخسارة خلال الدقائق الأولى لتعاملات يوم الجمعة، حسمت مؤشرات الأسهم موقفها بالتوجه إلى المنطقة الخضراء، بمكاسب تراوحت بين 1% - 2%، في آخر أيام عمل شهر يوليو الذي انتهى بارتفاع 6.7% لمؤشر داو جونز، ومكاسب تجاوزت تسعة بالمائة لمؤشر إس آند بي 500، بينما اقتربت مكاسب مؤشر ناسداك خلال نفس الشهر من 12.5%، في أقوى أداء شهري للأسهم الأميركية في أكثر من عشرين شهر.

ومثلت مكاسب الشهر المنتهي نقطة تحول كبيرة في أداء الأسهم الأميركية التي شهدت خلال الأشهر الستة الماضية أسوأ نصف أول في أي عام منذ أكثر من نصف قرن، لتصل للقاع في شهر يونيو الذي دخلت خلاله أيضاً منطقة السوق الهابطة، قبل أن تتسبب كلمات جيرومي باول، رئيس البنك الفيدرالي يوم الأربعاء في طمأنة المستثمرين. وأظهر باول في المؤتمر الصحفي بعد إعلان رفع الفائدة بخمسٍ وسبعين نقطة أساس عدم وجود نية للتعامل بعنف في رفع الفائدة خلال الاجتماعات المتبقية لهذا العام، وهو ما أوحى للأسواق بإمكانية أن يكون التضخم الأميركي قد بلغ ذروته بالفعل.

وتسببت نتائج الأعمال القوية من شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل آبل مصنع الهواتف الذكية آيفون والحواسب الآلية ماك، وأمازون، عملاق تجارة التجزئة، في قيادة المؤشرات الرئيسية للارتفاع، حيث ارتفع سهم آبل يوم الجمعة بأكثر من 3%، بينما أنهى سهم أمازون تعاملات اليوم بارتفاع بأكثر من عشرة بالمائة، بعد أن وصلت مكاسبه مع الإعلان عن الأرباح لأكثر من ثلاثة عشر بالمائة. ورغم النتائج الأقل من التوقعات لعملاق تطبيقات الحاسب الآلي مايكروسوفت، ارتفع سهم الشركة في اليوم التالي لإعلان نتائج أعمالها بأكثر من خمسة بالمائة. وتمثل الشركات الثلاثة معاً أكثر من ستة عشر بالمائة من إجمالي قيمة مؤشر إس آند بي 500.

وعلى نحو متصل، وفي علامة على تراجع الضغوط التضخمية في أميركا، انخفض خام غرب تكساس بنسبة 6.8% خلال شهر يوليو، وتراجع سعر الذهب والفضة والنحاس لتسليم أغسطس للشهر الرابع على التوالي. وانخفض سعر معدن النحاس، الذي يعد أحد أهم المعادن المستخدمة في الصناعة، بنسبة 24%، الأمر الذي اعتبره محللون مؤشراً على انخفاض أسعار العديد من السلع المنتجة خلال الفترة القادمة.