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الاقتصادي

«دويتشه بنك»: ألمانيا مستعدة لأزمة الغاز

«دويتشه بنك»: ألمانيا مستعدة لأزمة الغاز
30 يوليو 2022 14:49

برلين (د ب أ)

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أكد رئيس مصرف «دويتشه بنك» الألماني، كريستيان زيفينج، أن الاقتصاد الألماني مرن وقادر للغاية على تحمل تأثير
قطع روسيا لإمدادات الغاز.
وبحسب وكالة «بلومبرج» للأنباء، قال زيفينج، في تصريحات صحفية، إنه رغم أن الوقف الكامل لشحنات الغاز الروسي من شأنه أن يؤدي إلى ركود، فإن أكبر اقتصاد في أوروبا يمكنه التعامل مع التداعيات «بغض النظر عن مدى سوء الأمر».
وأضاف زيفينج: «المرونة الاقتصادية لبلدنا هائلة، ولا ينبغي التقليل من شأنها... ينطبق هذا أيضاً على قوة مقاومتنا في القطاع المالي، والتي نتحمل - نحن البنوك -مسؤوليتها بشكل مشترك... أنا على قناعة بأننا إذا تعاونا سيكون بمقدور الاقتصاد الألماني تخطي ذلك».
وحذر زيفينج من التداعيات المحتملة لارتفاع تكاليف الطاقة على الأسر، وقال: «العبء الأكبر لكثير من الناس لم يأت بعد»، متوقعاً تجاوز معدل التضخم السنوي في ألمانيا 10% إذا أوقفت روسيا تسليم الغاز تماماً، وذلك ارتفاعاً من 8.5% هذا الشهر، وقال: «إذا أصبحت النفقات الشهرية أكبر من الدخل، فسوف يقلل المواطنون استهلاكهم وسيتدهور أيضاً مناخ الأعمال في ألمانيا».

دويتشه بنك
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