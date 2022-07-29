%13.57 نمو سوق إدارة المرافق في الإمارات سنوياً

يوسف العربي (أبوظبي)

ينمو سوق إدارة المرافق المتكاملة في الإمارات العربية المتحدة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 13.57% خلال الفترة 2022-2027، حسب التقرير الصادر عن مؤسسة «MarkNtel Advisors» للبحوث والدراسات.

وأكد التقرير أن الإمارات برزت باعتبارها واحدة من أكثر الأسواق ديناميكية في مجال الإدارة المتكاملة للمرافق في الشرق الأوسط خلال الفترة المشار إليها حيث تعتبر الدولة المركز المالي الإقليمي بالمنطقة.

ونوه التقرير الذي اطلعت عليه «الاتحاد» إلى أن الجهود المتزايدة التي تبذلها حكومة دولة الإمارات لتنويع اقتصادها بعيدًا عن صادرات النفط التقليدي عززت القطاعات الخدمية بقوة ما ساهم في نمو سوق إدارة المرافق المتكاملة في الدولة.

زيادة الطلب

وأشار التقرير إلى أنه في العام 2020 أدت جائحة «كوفيد-19» إلى زيادة الطلب بشكل كبير على «الخدمات اللينة»، «Soft Services»، مثل التنظيف والتعقيم في شريحة كبيرة من المباني والمرافق في الإمارات مما أثر بشكل إيجابي على نمو سوق إدارة المرافق في الدولة.

ولفت التقرير إلى أن التطورات السريعة في الدولة مثل تشييد المباني الشاهقة، والفيلات السكنية الفاخرة، وتوسيع مكاتب الشركات، والاستفادة من قطاع السياحة، حفز الطلب على قطاع خدمات إدارة المرافق في جميع أنحاء الدولة.

وأضاف أن تركيز الإمارات على هدف التنمية المستدامة للدولة من خلال المباني الخضراء والذكية أسهم بدوره إلى تكثيف سوق إدارة المرافق حيث أدى طلب العملاء على المباني الذكية إلى زيادة الحاجة إلى خدمات إدارة المرافق المتخصصة في أنظمة إدارة المنشآت القائمة على السحابة، أو أنظمة أتمتة المباني المتكاملة.

وأوضح التقرير أنه على الرغم من تزايد عدد المنافسين الذين يقدمون خدمات متنوعة ومتخصصة في سوق إدارة المرافق في الدولة، فإن معدل الاستعانة بمصادر خارجية لخدمات إدارة المرافق يرتفع بسرعة.

ومع تزايد تركيز الشركات والمؤسسات على عملها الأساسي تحولت نحو الاستعانة بمصادر خارجية لخدمات إدارة المرافق، والتي بدورها ستؤثر بشكل إيجابي على النمو الإجمالي لسوق إدارة المرافق المتكاملة في الإمارات خلال الفترة المتوقعة من 2021 - 2027.

تأثير الجائحة

ونوه التقرير أنه في العام 2020 شهد سوق إدارة المرافق المتكاملة في الإمارات تباطؤًا بسبب جائحة «كوفيد-19» وتم تأجيل عدد من مشاريع البناء والفعاليات، بما في ذلك معرض «إكسبو 2020» حتى عام 2021 وكان مقدمو خدمات إدارة المرافق في ذلك الوقت يستكشفون فرصًا جديدة في ظل تزايد وتيرة العمل عن بعد.

وعلاوة على ذلك أدت الإغلاقات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس إلى تأخير شريحة من المدفوعات وعدم توفر العمال حيث كانت القطاعات العقارية والتجارية والصناعية، وما إلى ذلك تعمل بأدنى حد من السعة التشغيلية للحد من مخاطر انتشار الفيروس وبالتالي، تضافرت هذه العوامل للحد من توسع سوق إدارة المرافق المتكاملة خلال ذروة انتشار الفيروس.

وعلى الرغم من ذلك كان الطلب على خدمات التنظيف مرتفعاً منذ أن بدأ مقدمو خدمات إدارة المرافق في بناء القدرات لتجنب الإصابة في مواقع العملاء وساعدوا في خلق بيئة عمل آمنة للتعامل مع الوباء بدأت بخدمات التنظيف والتعقيم والتطهير.

تخصصات متعددة

تشير خدمات إدارة المرافق إلى تخصصات متعددة للسلامة والاستدامة والكفاءة التشغيلية للمنشأة. وتندرج في هذه الفئة مجموعة كبيرة ومتنوعة من الخدمات التي تعتبر ثانوية للمؤسسات مثل التنظيف، وتقديم الطعام، وإدارة المباني والطاقة، وتركيب وإصلاح التركيبات الكهربائية، وما إلى ذلك. وتساعد خدمات إدارة المرافق المؤسسات في الاستفادة من الخدمات المتخصصة من المزودين للأعمال الثانوية، بالإضافة إلى تقليل الحاجة للحفاظ على فريق داخلي لكل خدمة مطلوبة.