«شمس» تدعم نمو شركات الرياضات الإلكترونية الناشئة

الشارقة (الاتحاد)

دعمت مدينة الشارقة للإعلام (شمس) نمو الشركات الناشئة في قطاع الرياضات الإلكترونية من خلال شراكتها مع «شروق بارتنرز» ضمن برنامج «شفت بِلد جيمتيك» وذلك انطلاقاً من رؤيتها الاستراتيجية لدعم صناعة الألعاب الإلكترونية بوصفها إحدى أهم الصناعات الإعلامية في المستقبل. وكان قد تم إطلاق البرنامج في وقت سابق من العام الجاري من قبل شروق بارتنرز وبالتعاون مع مدينة الشارقة للإعلام (شمس) وخدمات أمازون ويب وأبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية وشركة ألعاب طماطم وغيرها. ويدعم برنامج «شفت بِلد جيمتيك» /SHFT Build Gametech/ الشركات الناشئة في قطاع الرياضات الإلكترونية الذي يعد أحد القطاعات الرئيسية في اقتصاد المستقبل ويهدف إلى تطوير المواهب وعقد شراكات مع شركات عالمية رائدة لتوفير المعرفة والخبرة والدعم للشركات الناشئة المشاركة في البرنامج المبتكر.

ويستهدف برنامج «شفت بيلد» الذي استمر 8 أسابيع شركات تكنولوجيا ناشئة في مجال الألعاب واستوديوهات الألعاب ومطوري الألعاب.

وقال الدكتور خالد عمر المدفع: «تمتلك مدينة الشارقة للإعلام رؤية طموحة لتعزيز مكانة الشارقة مركزا عالميا للإعلام والإبداع في المنطقة ودعم ريادة الأعمال في القطاعات الإبداعية ومساعدة المبدعين والموهوبين في القطاع من أجل تحويل أفكارهم الطموحة إلى مشاريع وأعمال مزدهرة وتمثل الرياضات الإلكترونية ركيزة للقطاعات الإبداعية في المستقبل نظراً لتحقيقها نمواً استثنائياً خلال السنوات المقبلة.