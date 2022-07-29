56 مليار درهم مكاسب أسواق الأسهم المحلية

أبوظبي (الاتحاد)

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها خلال تداولات شهر يوليو الجاري بدعم إعلان الشركات والبنوك المدرجة عن أرباح قوية في النصف الأول من العام الجاري إلي جانب الإدراجات الجديدة التي أسهمت في زيادة عمق الأسواق، وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية، واستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 2.518 تريليون درهم في نهاية يونيو الماضي إلى 2.575 تريليون درهم في آخر جلسات يوليو الجاري، موزعة بواقع 2.015 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و559.17 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي. وتعززت رسملة الأسواق خلال يوليو بدعم رئيسي من مكاسب العديد من الأسهم المدرجة في قطاعات البنوك والعقار والاستثمار، إلى جانب الإدراجات الجديدة وعلى رأسها «تيكوم» في أعقاب النجاح الكبير للطرح الذي شهد طلباً قوياً مع تسجيل اكتتاب الأفراد في الدولة تغطية بواقع 40 مرة، وهي أعلى نسبة تغطية في تاريخ الاكتتابات العامة في سوق دبي المالي، إضافة إلى إدراج «تعاونية الاتحاد» في سوق دبي كأول تعاونية استهلاكية في الدولة تُقدم على هذه الخطوة. واستقطبت الأسهم المحلية سيولة خلال يوليو بأكثر من 27 مليار درهم موزعة بواقع 22.8 مليار درهم في سوق أبوظبي و4.2 مليار درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 4.6 مليار سهم عبر تنفيذ ما يربو على 245 ألف صفقة.

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام خلال يوليو بنسبة 3.6% أو ما يعادل 335.74 نقطة ليغلق عند 9648.96 نقطة بنهاية تداولات يوليو الحالي، مقابل 9313.22 نقطة في نهاية يونيو الماضي.

ودعم ارتفاع سوق أبوظبي نمو أسهم مثل «أبوظبي الأول» بنسبة 3.4% مع إعلانه تحقيق أرباح صافية بنحو 8 مليارات درهم خلال النصف الأول من العام الجاري بارتفاع نسبته 50% مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2021، كما زاد سهم «أبوظبي التجاري» بنسبة 2.93% مع ارتفاع صافي أرباح البنك إلى 3.059 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري بنمو بنسبة 21%. وارتفع «أبوظبي الإسلامي» بنحو 21% مع إعلان البنوك نمو أرباحه الصافية بنسبة 30% لتبلغ 1.4 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري.

وارتفع مؤشر سوق دبي العام خلال يوليو بنسبة 3.56% أو ما يوازي 114.7 نقطة ليقفز من مستوى 3233.29 نقطة مغلقاً عند 3337.96 نقطة بالغاً أعلى مستوياته منذ منتصف يونيو الماضي.