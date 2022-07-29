السبت 30 يوليو 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

56 مليار درهم مكاسب أسواق الأسهم المحلية

سوق أبوظبي للأوراق المالية
30 يوليو 2022 00:13

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«ستاندرد أند بورز» تخفض تصنيف أوكرانيا
«مرافق» تعزز طلبات شهادة عدم الممانعة بـ «ديوا»

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها خلال تداولات شهر يوليو الجاري بدعم إعلان الشركات والبنوك المدرجة عن أرباح قوية في النصف الأول من العام الجاري إلي جانب الإدراجات الجديدة التي أسهمت في زيادة عمق الأسواق، وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية، واستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين. 
وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 2.518 تريليون درهم في نهاية يونيو الماضي إلى 2.575 تريليون درهم في آخر جلسات يوليو الجاري، موزعة بواقع 2.015 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و559.17 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي. وتعززت رسملة الأسواق خلال يوليو بدعم رئيسي من مكاسب العديد من الأسهم المدرجة في قطاعات البنوك والعقار والاستثمار، إلى جانب الإدراجات الجديدة وعلى رأسها «تيكوم» في أعقاب النجاح الكبير للطرح الذي شهد طلباً قوياً مع تسجيل اكتتاب الأفراد في الدولة تغطية بواقع 40 مرة، وهي أعلى نسبة تغطية في تاريخ الاكتتابات العامة في سوق دبي المالي، إضافة إلى إدراج «تعاونية الاتحاد» في سوق دبي كأول تعاونية استهلاكية في الدولة تُقدم على هذه الخطوة. واستقطبت الأسهم المحلية سيولة خلال يوليو بأكثر من 27 مليار درهم موزعة بواقع 22.8 مليار درهم في سوق أبوظبي و4.2 مليار درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 4.6 مليار سهم عبر تنفيذ ما يربو على 245 ألف صفقة.
وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام خلال يوليو بنسبة 3.6% أو ما يعادل 335.74 نقطة ليغلق عند 9648.96 نقطة بنهاية تداولات يوليو الحالي، مقابل 9313.22 نقطة في نهاية يونيو الماضي. 
ودعم ارتفاع سوق أبوظبي نمو أسهم مثل «أبوظبي الأول» بنسبة 3.4% مع إعلانه تحقيق أرباح صافية بنحو 8 مليارات درهم خلال النصف الأول من العام الجاري بارتفاع نسبته 50% مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2021، كما زاد سهم «أبوظبي التجاري» بنسبة 2.93% مع ارتفاع صافي أرباح البنك إلى 3.059 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري بنمو بنسبة 21%. وارتفع «أبوظبي الإسلامي» بنحو 21% مع إعلان البنوك نمو أرباحه الصافية بنسبة 30% لتبلغ 1.4 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري.
وارتفع مؤشر سوق دبي العام خلال يوليو بنسبة 3.56% أو ما يوازي 114.7 نقطة ليقفز من مستوى 3233.29 نقطة مغلقاً عند 3337.96 نقطة بالغاً أعلى مستوياته منذ منتصف يونيو الماضي.

أسواق الأسهم
الإمارات
أسواق الأسهم المحلية
أسواق الأسهم الإماراتية
الأسهم المحلية
الأسهم الإماراتية
أسواق المال
أسواق المال الإماراتية
سوق أبوظبي للأوراق المالية
سوق دبي المالي
آخر الأخبار
منشأة لضخ الغاز
عربي ودولي
روسيا تخفض إمدادات الغاز إلى أوروبا
اليوم 17:27
مصاب بجدري القردة يتلقى العلاج
عربي ودولي
"الصحة العالمية" تصدر تحذيرا بشأن جدري القردة
اليوم 17:15
«فورمولا-1» تطلق حملة «كفى» ضد الإساءة
الرياضي
«فورمولا-1» تطلق حملة «كفى» ضد الإساءة
اليوم 17:09
فيكتور أوربان، رئيس الوزراء المجري
عربي ودولي
البرلمان الأوروبي ينتقد تصريحات لرئيس الوزراء المجري
اليوم 17:02
اكتشاف بصمات أقدم قنديل بحر
دنيا
اكتشاف بصمات أقدم قنديل بحر
اليوم 16:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©