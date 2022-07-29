12.53 مليار درهم صافي أرباح بنوك أبوظبي «المدرجة»

يوسف البستنجي (أبوظبي)

حلقت بنوك أبوظبي الثلاثة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنتائجها المالية المجمعة، غير المسبوقة، للنصف الأول من 2022، لتحقق قفزة في النمو بلغت 40% في صافي أرباحها التي وصلت 12.53 مليار درهم، وسط نمو بنسبة 5.2% في إجمالي موجوداتها لتبلغ 1.66 تريليون درهم، وذلك بدعم الطفرة الاقتصادية الجديدة التي تشهدها أسواق دولة الإمارات، والنشاط الاستثماري الذي تسجله كافة قطاعات الأعمال، منذ مطلع العام الحالي.

وتظهر البيانات المالية المجمعة لبنوك أبوظبي المدرجة وهي (أبوظبي الأول، أبوظبي التجاري ومصرف أبوظبي الإسلامي) أنها تتمتع بقوة ومتانة مالية عالية جدا، حيث تمكنت من الاستحواذ على ما يقارب 50% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي بدولة الإمارات المكون من 59 بنكا (22 بنكا وطنيا و37 بنكاً أجنبياً)، بنهاية النصف الأول من 2022.

ووفقا للبيانات المالية المفصح عنها، فقد زادت قيمة الموجودات الإجمالية المجمعة للبنوك الثلاثة بنحو 82 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري لتصل إلى 1.66 تريليون درهم بنهاية يونيو الماضي مقارنة مع 1.578 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2021.

وتظهر البيانات المفصح عنها أن البنوك الثلاثة تمكنت من تحقيق أرباح صافية مجمعة بلغت قيمتها 12.53 مليار درهم خلال النصف الأول من 2022 مقارنة مع 8.967 مليار درهم في الفترة المقابلة من 2021 بنمو بلغت نسبته 40% وقيمته 3.57 مليار درهم أرباح صافية إضافية.

وتظهر البيانات أن البنوك الثلاثة ضخت 51.6 مليار درهم قروضا جديدة لعملائها خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري ليرتفع رصيد محفظة الائتمان والتسهيلات المالية الممنوحة لقطاعات الأعمال إلى 794 مليار درهم تقريبا بنهاية يونيو 2022 مقارنة مع 742 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2021 مسجلة نسبة نمو بلغت 6.95% خلال الفترة.

كما استطاعت البنوك الثلاثة استقطاب ودائع جديدة تجاوزت قيمتها 67 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، ليصل الرصيد الإجمالي للودائع المصرفية المجمعة لديها إلى 1.056 تريليون درهم بنهاية يونيو الماضي مقارنة مع رصيدها البالغ 989 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2021.

وتظهر البيانات أن بنك أبوظبي الأول الأكبر في دولة الإمارات وأحد أكبر البنوك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يصنف باعتباره أحد أكثر البنوك آمانا في العالم، قد استحوذ على الجزء الأكبر من نسب ومعدلات النمو التي سجلتها بنوك أبوظبي الثلاثة.

ووفقا للافصاح الصادر عن بنك أبوظبي الأول فقد زادت موجوداته بنحو 41 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري لتبلغ 1.042 تريليون درهم وهو ما يعادل نحو ثلث الموجودات الإجمالية للبنوك العاملة في السوق الإماراتية الوطنية والأجنبية.