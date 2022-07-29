السبت 30 يوليو 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

12.53 مليار درهم صافي أرباح بنوك أبوظبي «المدرجة»

12.53 مليار درهم صافي أرباح بنوك أبوظبي «المدرجة»
30 يوليو 2022 00:16

يوسف البستنجي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
«ستاندرد أند بورز» تخفض تصنيف أوكرانيا
«مرافق» تعزز طلبات شهادة عدم الممانعة بـ «ديوا»

حلقت بنوك أبوظبي الثلاثة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنتائجها المالية المجمعة، غير المسبوقة، للنصف الأول من 2022، لتحقق قفزة في النمو بلغت 40% في صافي أرباحها التي وصلت 12.53 مليار درهم، وسط نمو بنسبة 5.2% في إجمالي موجوداتها لتبلغ 1.66 تريليون درهم، وذلك بدعم الطفرة الاقتصادية الجديدة التي تشهدها أسواق دولة الإمارات، والنشاط الاستثماري الذي تسجله كافة قطاعات الأعمال، منذ مطلع العام الحالي.
وتظهر البيانات المالية المجمعة لبنوك أبوظبي المدرجة وهي (أبوظبي الأول، أبوظبي التجاري ومصرف أبوظبي الإسلامي) أنها تتمتع بقوة ومتانة مالية عالية جدا، حيث تمكنت من الاستحواذ على ما يقارب 50% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي بدولة الإمارات المكون من 59 بنكا (22 بنكا وطنيا و37 بنكاً أجنبياً)، بنهاية النصف الأول من 2022.
ووفقا للبيانات المالية المفصح عنها، فقد زادت قيمة الموجودات الإجمالية المجمعة للبنوك الثلاثة بنحو 82 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري لتصل إلى 1.66 تريليون درهم بنهاية يونيو الماضي مقارنة مع 1.578 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2021.
وتظهر البيانات المفصح عنها أن البنوك الثلاثة تمكنت من تحقيق أرباح صافية مجمعة بلغت قيمتها 12.53 مليار درهم خلال النصف الأول من 2022 مقارنة مع 8.967 مليار درهم في الفترة المقابلة من 2021 بنمو بلغت نسبته 40% وقيمته 3.57 مليار درهم أرباح صافية إضافية.
وتظهر البيانات أن البنوك الثلاثة ضخت 51.6 مليار درهم قروضا جديدة لعملائها خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري ليرتفع رصيد محفظة الائتمان والتسهيلات المالية الممنوحة لقطاعات الأعمال إلى 794 مليار درهم تقريبا بنهاية يونيو 2022 مقارنة مع 742 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2021 مسجلة نسبة نمو بلغت 6.95% خلال الفترة.
كما استطاعت البنوك الثلاثة استقطاب ودائع جديدة تجاوزت قيمتها 67 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، ليصل الرصيد الإجمالي للودائع المصرفية المجمعة لديها إلى 1.056 تريليون درهم بنهاية يونيو الماضي مقارنة مع رصيدها البالغ 989 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2021.
وتظهر البيانات أن بنك أبوظبي الأول الأكبر في دولة الإمارات وأحد أكبر البنوك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يصنف باعتباره أحد أكثر البنوك آمانا في العالم، قد استحوذ على الجزء الأكبر من نسب ومعدلات النمو التي سجلتها بنوك أبوظبي الثلاثة.
ووفقا للافصاح الصادر عن بنك أبوظبي الأول فقد زادت موجوداته بنحو 41 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري لتبلغ 1.042 تريليون درهم وهو ما يعادل نحو ثلث الموجودات الإجمالية للبنوك العاملة في السوق الإماراتية الوطنية والأجنبية.

بنوك أبوظبي
أبوظبي
الإمارات
سوق أبوظبي للأوراق المالية
بنك أبوظبي الأول
بنك أبوظبي التجاري
مصرف أبوظبي الإسلامي
آخر الأخبار
منشأة لضخ الغاز
عربي ودولي
روسيا تخفض إمدادات الغاز إلى أوروبا
اليوم 17:27
مصاب بجدري القردة يتلقى العلاج
عربي ودولي
"الصحة العالمية" تصدر تحذيرا بشأن جدري القردة
اليوم 17:15
«فورمولا-1» تطلق حملة «كفى» ضد الإساءة
الرياضي
«فورمولا-1» تطلق حملة «كفى» ضد الإساءة
اليوم 17:09
فيكتور أوربان، رئيس الوزراء المجري
عربي ودولي
البرلمان الأوروبي ينتقد تصريحات لرئيس الوزراء المجري
اليوم 17:02
اكتشاف بصمات أقدم قنديل بحر
دنيا
اكتشاف بصمات أقدم قنديل بحر
اليوم 16:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©