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882.97 مليون درهم أرباح «الصير مارين»

معدل النمو للشركة يقفز 74% (من المصدر)
30 يوليو 2022 00:11

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية («الصير مارين»)، التابعة للشركة العالمية القابضة، عن أداء ربع سنوي قوي للربع الثاني من عام 2022، محققة 882.97 مليون درهم في الأرباح، بزيادة قدرها 115% عن نفس الفترة من العام الماضي.
وقد قفز معدل النمو لشركة «الصير مارين» بنسبة قياسية بلغت 74% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، حيث بلغت الإيرادات 474.82 مليون درهم إماراتي، بينما بلغت الأصول 11.58 مليار درهم إماراتي. 
وقال جاي نيفينز، الرئيس التنفيذي لشركة «الصير مارين»: «لقد ظللنا يقظين في ظروف السوق غير المسبوقة لمعالجة أي عقبة والاستفادة من الفرص في الصناعة البحرية لتحقيق المزيد من النمو وزيادة الإيرادات. وقد أدى هذا، بجانب تنفيذ استراتيجية النمو العالمية لشركة «الصير مارين» في الإدارة التجارية، إلى زيادة ميزانياتنا العمومية ومكاسب المساهمين. نتوقع أداءً قوياً بنفس القدر في النصف الثاني من عام 2022 وذلك من خلال المزيد من النمو التلقائي وعمليات الاستحواذ المربحة والاستراتيجية الذكية لتلبية طلب السوق على تجارة البضائع السائبة الجافة».
وتُعد «الصير مارين» شركة رائدة عالمياً في مجال الخدمات البحرية، وتواصل توسعها بوتيرة متسارعة في قطاع الشحن التجاري.  وتهدف الشركة إلى زيادة حجم أسطولها لتصبح الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تدرس فرص التوسع في قطاعات ناقلات المنتجات وناقلات الغاز وشحن البضائع السائبة الجافة، ولديها خطط قصيرة الأجل للاستحواذ على ما يتراوح بين 10-15 سفينة في عام 2022.

الصير مارين
الشركة العالمية القابضة
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