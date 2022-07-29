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الذهب يتجه لتسجيل أفضل أسبوع في 5 أشهر

الذهب يتجه لتسجيل أفضل أسبوع في 5 أشهر
29 يوليو 2022 17:19

لندن (رويترز)
 ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة إذ واصل الدولار وعوائد السندات التراجع في أعقاب البيانات الاقتصادية الأمريكية مما يجعل المعدن الأصفر متجها لتسجيل أفضل أسبوع في ما يقرب من خمسة أشهر.فبحلول الساعة 0616 بتوقيت جرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1766.08 دولار للأوقية (الأونصة). وصعد حوالي 2.3 بالمئة منذ بداية الأسبوع، في أفضل أداء منذ أوائل مارس.
وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 1780.70 دولار.
وقال جيفري هالي كبير المحللين لدى أواندا إن الذهب لا يزال مرتبطا عكسيا بالدولار والعوائد وإن انخفاضهم في الآونة الأخيرة قدم له بعض الدعم هذا الأسبوع.
وعلى الرغم من الأداء الأسبوعي الجيد للذهب، فإنه لا يزال متجها لتسجيل الهبوط الشهري الرابع على التوالي، وهي أسوأ سلسلة من الخسائر الشهرية منذ نوفمبر تشرين الثاني 2020.
وظل الدولار معظم يوليو يحوم حول أعلى مستوياته في 20 عاما، مما أدى إلى تقويض الطلب على الذهب المسعّر بالعملة الأمريكية بين حائزي العملات الأخرى.
ومما أثر أيضا على أسعار الذهب تبني البنوك المركزية الكبرى نهجا صارما من رفع أسعار الفائدة وتشديد السياسة النقدية في محاولتها مكافحة التضخم، فضلا عن الأداء القوي لعائدات الخزانة الأمريكية في وقت سابق من يوليو.
وتزيد أسعار الفائدة وعوائد السندات المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب. ولكن عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات تراجعت اليوم الجمعة.
وانكمش الاقتصاد الأمريكي بشكل غير متوقع في الربع الثاني، الأمر الذي زاد من مخاطر التباطؤ الاقتصادي، مما ساهم في قفزة تزيد على واحد بالمئة في أسعار الذهب الذي يعتبر ملاذا آمنا الخميس.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 20.18 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 1.5 بالمئة إلى 901.08 دولار.
وهبط البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 2046.16 دولار، لكنه ارتفع بنحو 5.8 بالمئة هذا الشهر، وهو أفضل أداء له منذ فبراير.

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