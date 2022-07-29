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الاقتصادي

الاقتصاد الألماني يسجل ركوداً في الربع الثاني

الاقتصاد الألماني يسجل ركوداً في الربع الثاني
29 يوليو 2022 17:18

فيسبادن (د ب أ)

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سجل الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا ركودا في الربع الثاني من هذا العام مقارنة بالربع السابق، حسبما أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في تقدير أولي اليوم الجمعة في فيسبادن.
ووفقا لأحدث البيانات، نما أكبر اقتصاد في أوروبا في الربع الأول من هذا العام بنسبة 0.8%.
وأوضح مكتب الإحصاء أن الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة مع جائحة كورونا وتعطل سلاسل التوريد وارتفاع الأسعار والحرب الروسية في أوكرانيا تنعكس بوضوح على الاقتصاد.
وبحسب البيانات، كان الاقتصاد مدعوما بشكل أساسي عبر الإنفاق الاستهلاكي الخاص والحكومي، بينما أضعف الميزان التجاري النمو الاقتصادي.
وأدت حرب أوكرانيا إلى تفاقم المشكلات التي كانت بالفعل تزعج الاقتصاد الألماني، إذ أثقل ارتفاع أسعار الطاقة واختناقات التوريد المستمرة كاهل الصناعة. وفي الوقت نفسه، أدى أعلى معدل تضخم منذ عقود إلى تباطؤ الاستهلاك الخاص، وهو ركيزة مهمة للاقتصاد الألماني.
وسجل المناخ الاستهلاكي في ألمانيا تراجعا قياسيا جديدا بسبب التضخم المرتفع وعدم اليقين نتيجة الحرب الروسية في أوكرانيا.
وأعلنت شركة "جي إف كيه" لأبحاث المستهلكين في نورنبرج الأربعاء، استنادا إلى أحدث مسح أجرته حول مناخ المستهلك في ألمانيا، أن المناخ الاستهلاكي تدنى مجددا بعد أن وصل لأدنى مستوياته على الإطلاق خلال الشهر الماضي.
وأضافت الشركة: "منذ أن بدأ مسح ثقة المستهلكين في ألمانيا الموحدة عام 1991 لم يتم تسجيل قيمة أسوأ من هذه"، مشيرة إلى أن المناخ الاستهلاكي كان أفضل حتى خلال فترات الإغلاق في كورونا.
وقال رولف بوركل خبير المستهلكين في "جي إف كيه": "بالإضافة إلى المخاوف بشأن سلاسل التوريد المتوقفة والحرب في أوكرانيا والارتفاع الحاد في أسعار الطاقة والغذاء، هناك مخاوف الآن بشأن توفير إمدادات غاز كافية للصناعة والأسر في الشتاء المقبل... هذا يقود معنويات المستهلك في الوقت الحالي إلى الهاوية".
وبحسب الاستطلاع، فإن المواطنين في ألمانيا يساورهم قلق شديد بشأن دخلهم في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة وضعف قيمة اليورو أمام الدولار، إذ يجعل ذلك الواردات الألمانية - التي يتم دفعها بالدولار - أكثر تكلفة ويزيد التضخم في منطقة اليورو.

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