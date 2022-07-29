"إحصاء أبوظبي" يبحث تعزيز التعاون المشترك مع الشارقة

أبوظبي (وام)

بحث مركز الإحصاء - أبوظبي مع وفد من دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة برئاسة الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس الدائرة والشيخ سلطان بن عبدالله القاسمي مدير الدائرة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجهتين بجانب الاطلاع على جهود المركز في تطوير المنظومة الإحصائية في إمارة أبوظبي.

تأتي الزيارة ضمن جهود توطيد العمل المشترك في المجال الإحصائي حيث تم خلالها استعراض البرامج والخطط الاستراتيجية التي يعتمدها المركز لدعم منظومة العمل الإحصائي في إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى استعراض مشاريع المسوح واستطلاعات الرأي التي ينفذها المركز سنويًا والخطط التطويرية وأهداف التحول الرقمي في تنفيذ المشاريع الإحصائية.

وأثنى أحمد محمود فكري مدير عام مركز الإحصاء - أبوظبي على جهود دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة في إثراء منظومة التدريب الإحصائي وإنشاء معهد التدريب بالدائرة والدور الحيوي التي تقوم به الدائرة في دعم اتخاذ القرار في إمارة الشارقة.

وأكد أهمية تطوير الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الحكومية ضمن خطط تحقيق التكامل في مجال العمل الإحصائي ودعم التنوع الاقتصادي والاستدامة من خلال تلبية احتياجات القطاعين الحكومي والخاص ودعم متخذي القرار ببيانات وتحليلات مستقبلية موثوقة.

وقال إن مركز الإحصاء - أبوظبي يتطلع إلى بناء منظومة إحصائية شاملة ترتكز على تبادل للبيانات والمعلومات وفق منهجيات ومعايير متقدمة على أسس علمية لتقديم مؤشرات دقيقة وموثوقة تحقق أهداف النضج الإحصائي.

من جهته أشاد الشيخ محمد بن حميد القاسمي بالجهود التي يبذلها مركز الإحصاء - أبوظبي في تطوير المنظومة الإحصائية ودعم التنوع الاقتصادي في الإمارة، مؤكدا تطلع الدائرة إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجهتين والاستفادة من تجربة المركز في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي في إنتاج بيانات وتحليلات مستقبلية موثوقة تدعم متخذي القرار ومجتمع الأعمال.