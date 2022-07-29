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6.8 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

6.8 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع
29 يوليو 2022 15:34

دبي (الاتحاد)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 6.8 مليار درهم. وشهدت الدائرة تسجيل 1770 مبايعة بقيمة 4.7 مليار درهم منها 254 مبايعة للأراضي بقيمة 1.35 مليار درهم و 1516 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 3.35 مليار درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 101 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 90 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 87 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا. وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 134 مبايعة بقيمة 308 ملايين درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 28 مبايعة بقيمة 98 مليون درهم وثالثة في اليفرة 2 بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 28 مليون درهم. وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 56 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 55 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 وأخيرا مبايعة بقيمة 37 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا. وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 175 مبايعة بقيمة 501 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 168 مبايعة بقيمة 227 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 125 مبايعة بقيمة 346 مليون درهم. وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.62 مليار درهم منها 91 رهنا لأراض بقيمة 629.05 مليون درهم و345 رهنا لفلل وشقق بقيمة 991.83 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 321 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 209 مليون درهم. أما الهبات فقد شهدت تسجيل 79 هبة بقيمة 510.65 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الصفا الأولى بقيمة 192 مليون درهم وأخرى في منطقة رقه البطين بقيمة 130 مليون درهم.
 

عقارات دبي
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