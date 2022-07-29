7.9 مليار درهم صافي ربح «ألفا ظبي القابضة»



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «ألفا ظبي القابضة، عن نتائجها المالية للنصف الأول للعام الجاري عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2022.ويتضمن إعلان ألفا ظبي تحقيق مجموعة أخرى من النتائج المالية القياسية خلال النصف الأول من عام 2022، حيث بلغ صافي الأرباح خلال النصف الأول من العام الحالي 7.9 مليار درهم، بزيادة كبيرة عن 1.7 مليار درهم على أساس سنوي. وساهمت جميع القطاعات في تحقيق إيرادات للمجموعة، وشهدت المنصة نمواً في جميع المستويات عبر كافة مجالاتها. وبلغت إيرادات المجموعة 17.1 مليار درهم، بزيادة كبيرة على أساس نصف سنوي عن 5.5 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. كما بدأت ألفا ظبي تحصد ثمار توسعها خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ بلغت الإيرادات من الاستثمارات الخارجية للشركة 2.1 مليار درهم حتى تاريخ 30 يونيو من العام 2022، بارتفاع يمثل زيادة بنسبة 514٪ على أساس سنوي.

وفي شهر ابريل من هذا العام قامت مجموعة ألفا ظبي بزيادة حصتها في الدار العقارية ش م ع في إبريل من العام الحالي، مما عزز من مكانتها كمساهم استراتيجي طويل الأجل ومؤمن إيمانا راسخا بإمكانيات وإستراتيجية نمو الدار. نتيجة لذلك، تمكنت ألفا أبوظبي من حصولها على تمثيل الأغلبية في مجلس إدارة الدار، مما أدى إلى تحولها إلى الشركة الأم. وبالتالي، فإن البيانات المالية لشركة ألفا ظبي، تتضمن النتائج والمركز المالي لشركة الدار كشركة تابعة لها من تاريخ الاستحواذ. وقد أدى هذا الاندماج إلى تحويل الوضع المالي لشركة ألفا أبوظبي وإضافة إمكانات أخرى هائلة وفرص نمو كبيرة ترسيخاً لمكانتها.

قال المهندس حمد سالم محمد العامري، الرئيس التنفيذي لشركة ألفا ظبي القابضة:»تعكس النتائج المالية القياسية التي حققتها ألفا ظبي والتي بلغت ارباحها حوالي 8.0 مليار درهم المرونة والبيئة الاستثمارية المتنوعة التي تتمتع بها الشركة. وقد شهدت الشركة نمواً ملحوظاً ومساهمة كبيرة من جميع القطاعات في تحقيق إيرادات للشركة. وخلال عام على إدراج الشركة في السوق، قطفنا ثمار هذه الخطوة من خلال تحقيق أداءٍ متميزٍ على الصعيدين المالي والاستثماري، وشكّل الإدراج أساساً متيناً لنا لتحقيق المزيد من القيمة في المستقبل «.

وأضاف العامري:»وبينما تواصل الشركة مسار نموها المطرد وتعزيز قوتها، فإننا لن ندّخر جهداً في سبيل البحث عن فرص استثمار جديدة تتوافق مع قدرتنا المالية والعائدات التي نسعى إلى تحقيقها. كما أننا نبحث عن استثمارات إستراتيجية تتيح لنا الاستفادة من منصتنا والشركات التابعة لنا لتحقيق المزيد من النمو. بينما نواصل رحلتنا نحو توسيع أعمالنا، سنحقق أيضًا أوجه التآزر وخلق قيمة كبيرة بما يحقق المزيد من القيمة لمساهمينا".

وتأتي هذه النتائج كأول نتائج مالية سنوية للمجموعة منذ نجاح إدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية بشكل مباشر في يونيو 2021، وتحولها إلى واحدة من أكبر الشركات الاستثمارية القابضة في دولة الإمارات، حيث شهد النصف الأول من عام 2022 زيادة ملحوظة في الأنشطة الاستثمارية للشركة، بناءً على أدائها القوي على الصعيدين الإستراتيجي والمالي عبر قطاعاتها الاساسية منذ إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وعلى مدار اثني عشر شهراً، استطاعت مجموعة ألفا ظبي توسيع وتعزيز نطاق استثماراتها وتحقيق التوازن في محفظة أعمالها المتنامية، والتوظيف الفعال لرأس المال، وذلك من خلال تعزيز مسيرة نموها وإبرام صفقات استحواذ واستثمار إستراتيجية. وساهمت مبادرات النمو هذه، جنباً إلى جنب مع تضمين النتائج المالية لشركة الدار العقارية، في تحقيق زيادة كبيرة في إجمالي موجودات مجموعة ألفا ظبي التي تضاعفت بأكثر من 47.3 مليار درهم إماراتي في نهاية عام 2021 إلى 101.3 مليار درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2022، ما منح الشركة زخماً قوياً لتسريع وتيرة تحقيق طموحاتها.

وبناءً على جميع المعطيات السابقة، تحظى ألفا ظبي برأس مال كافي وتمويل جيد، مدعومة بمركز مالي قوي بلغ 16.6 مليار درهم، والذي ستقوم بتوظيفه بشكل مدروس لمواصلة تنفيذ استثماراتها ورأس المال بالشكل الأمثل، بينما تواصل دعم وتنفيذ خططتها التوسعية على صعيد القطاعات والمناطق الجغرافية. وتماشياً مع ن