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أسعار الذهب تواصل الصعود عالمياً

أسعار الذهب تواصل الصعود عالمياً
29 يوليو 2022 10:06

 ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، لتواصل بذلك مكاسبها منذ رفع الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة. ووفقا لبيانات الأسواق العالمية، ارتفعت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.34% أو ما يعادل 5.99 دولار إلى 1762.07 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة " 09:05 صباحاً بتوقيت الإمارات ".

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وزادت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أغسطس بنسبة 0.53% أو ما يعادل 9.25 دولار لتصل إلى 1759.6 دولار للأونصة. وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاتين 0.39% إلى 883.8 دولار، وارتفع البلاديوم بنسبة 2% إلى 2118.27 دولار، وصعدت الفضة بنسبة 1.13% إلى 20.09 دولار للأوقية.

المصدر: وام
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