123 مليار دولار احتياطيات «المركزي» في أبريل

يوسف البستنجي (أبوظبي)

ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية لمصرف الإمارات المركزي بقيمة 3.2 مليار درهم، بنهاية أبريل 2022، ليصل إلى 452.4 مليار درهم (123.2 مليار دولار أميركي)، مقارنة مع 449.2 مليار درهم في مارس 2022، الأمر الذي يعكس قوة الاقتصاد الوطني الإماراتي ومتانة قطاعه المالي واستقرار سياسته النقدية، بحسب بيانات صادرة عن المصرف أمس.

وتعزز الاحتياطيات الدولية ثقة المستثمرين الأجانب وتزيد جاذبية السوق المحلية لهم، كما تدعم ثقة الشركاء التجاريين للدولة في علاقاتهم مع السوق المحلية الإماراتية.

ووفقاً لقانون مصرف الإمارات المركزي، فإن مستوى الاحتياطيات الدولية لدى المصرف بنهاية أبريل 2022 يتجاوز الحد الأدنى الإلزامي المطلوب لمستويات الاحتياطيات الدولية بنحو 112 مليار درهم.

وظلت مستويات الاحتياطيات الدولية للمصرف المركزي قريبة من أعلى مستوياتها التاريخية المسجلة في نهاية ديسمبر الماضي عند 466 مليار درهم.

وبلغ رصيد المصرف المركزي من السبائك الذهبية 12.4 مليار درهم بنهاية أبريل 2022 قريباً من مستوياته في مارس 2022 حيث كان يبلغ 12.6 مليار درهم، لكن احتياطيات المركزي من الذهب ارتفعت بنحو 500 مليون درهم فوق مستوى رصيدها في ديسمبر 2021.

وأما الاحتياطيات الدولية الإجمالية لمصرف الإمارات المركزي، فقد بلغت 476.8 مليار درهم بنهاية أبريل الماضي، بارتفاع بلغت قيمته نحو 1.8 مليار درهم فوق مستوياتها في مارس الذي سبقه.

وأما صافي الاحتياطيات الدولية للبنوك العاملة بالدولة، فقد انخفض بقيمة 22 مليار درهم ليستقر عند مستوى 156.2 مليار درهم بنهاية أبريل 2022، تراجعاً من مستوى 178.2 مليار درهم في مارس الذي سبقه، وذلك نتيجة ارتفاع المطلوبات الأجنبية التي تدفقت للقطاع المصرفي بقيمة 54.3 مليار درهم، خلال شهر أبريل. ولذا فقد ارتفع الرصيد الإجمالي للمطلوبات الأجنبية لدى المصارف بالدولة إلى نحو 800 مليار درهم بنهاية أبريل 2022 مقارنة مع 745 مليار درهم في مارس 2022.

وأما إجمالي الموجودات الأجنبية لدى البنوك في الإمارات، فقد ارتفع 32.3 مليار درهم تقريباً، إلى 955.5 مليار درهم في نهاية أبريل 2022 مقارنة مع 923.24 مليار درهم في مارس الذي سبقه.