20.9 مليار درهم أرباح 11 بنكاً وطنياً في النصف الأول

أبوظبي (وام)

ارتفع صافي أرباح 11 بنكاً وطنياً مدرجاً في أسواق المال المحلية إلى 20.91 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري، بما يعكس قوة ملاءتها المالية وتمتعها بإيرادات قوية وسيولة مرتفعة.

واستناداً إلى إفصاحات البنوك المُدرجة المعلنة على مواقع الأسواق المالية حتى أمس، زادت الأرباح الصافية للبنوك خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2022 بنسبة 43.5% أو ما يعادل 6.34 مليار درهم، مقابل نحو 14.57 مليار درهم الفترة نفسها من العام الماضي 2021.

ووصلت أرباح 6 بنوك مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية في النصف الأول من العام الجاري إلى 10.58 مليار درهم، بزيادة بمقدار 48.5% مقارنة بنحو 7.12 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغت أرباح 5 بنوك مدرجة في سوق دبي المالي لنحو 10.33 مليار درهم في النصف الأول من 2022. واستحوذ بنك «أبوظبي الأول» على النصيب الأكبر من الأرباح الإجمالية بعد أن سجل أرباحاً صافية بنحو 8 مليارات درهم خلال النصف الأول من العام الجاري.