462 مليون درهم صافي أرباح «ملتيبلاي» النصفية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة «ملتيبلاي»، عن تحقيق صافي أرباح بلغ 462 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2022. وأظهرت نتائج المجموعة للنصف الأول من عام 2022 تحقيقها عائدات بلغت 507 ملايين درهم وهامش ربح إجمالي بلغ 250 مليون درهم.

كما نجحت المجموعة في تسجيل صافي أرباح بنسبة مرتفعة بلغت 91% من الإيرادات خلال النصف الأول من 2022، وبلغ دخل الاستثمار والمصادر الأخرى 300 مليون درهم، ما ساهم في زيادة الربح.

وقالت سامية بوعزة، الرئيس التنفيذي والمديرة العامة: «حققت مجموعة ملتيبلاي أرباحاً قوية خلال النصف الأول من عام 2022، مع مواصلة الشركات التابعة لها تسجيل نمو قوي ونتوقع أن تتسارع وتيرة الربح في المجموعة من خلال التركيز على مجالين رئيسيين للنمو الأول استخدام قاعدتنا المالية القوية للبحث عن المزيد من فرص الاستثمار محليًا وعالميًا، والثاني مواصلة ترسيخ أوجه التآزر وتقديم ما يلزم لتوفير التكاليف عبر أعمال المجموعة اعتماداً على برامج التميز التشغيلي والتحول الرقمي».