«لولو» تتوسع بالإمارات وتعزز مفهوماً جديداً للتسوق

أبوظبي (الاتحاد)

عززت مجموعة لولو تنفيذ خطتها التوسعية الطموحة في دولة الإمارات، عبر افتتاح مفهومين من المتاجر التي من شأنها منح العملاء وصولاً سلساً وسريعاً للتسوق عبر سلسلة البيع بالتجزئة، المتجر الأول هو لولو إكسبريس سوبر ماركت في بناية واي، المقر الإقليمي لمجموعة لولو في دبي في منطقة القصيص 4.

أما مفهوم التسوق الثاني الجديد كلياً، فهو مركز لولو اللوجستي والبيع بالجملة في النود بالعين، والذي يُسلط الضوء على تجربة التسوق بالجملة للمنتجات بكميات كبيرة بأفضل الأسعار.

وتم افتتاح مركز النود اللوجستي والبيع بالجملة بوساطة أحمد عمران المري، بينما تم افتتاح متجر دبي لولو إكسبريس بوساطة عبدالله الزعابي مدير إدارة الفروع الخارجية في اقتصادية دبي.

وقال يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو: «لقد خرجت مجموعة لولو من الركود الأخير في سنوات الوباء بمخطط نمو عالمي قوي وطموح - نعتقد أن العلامات التجارية الرائدة مثل علامتنا التجارية يجب أن تظهر الدرب في النهضة الاقتصادية مثل الذي يحدث اليوم. يلبي هذان المتجران احتياجات تسوق مختلفة تماماً، وهي دلالة أننا نؤمن بالاستماع لعملائنا والتحلي بالمرونة في استيعاب تفضيلات التسوق المتغيرة. ويسعدني بشكل خاص أن يتم افتتاح هذه المتاجر المبتكرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بصفتنا علامة تجارية عالمية نابعة محلياً، فإننا نتوافق بشكل وثيق مع رؤية التقدم والنمو لقادة الدولة الملهمين».