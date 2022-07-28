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150 مليون درهم أرباح «الفجيرة الوطني»

150 مليون درهم أرباح «الفجيرة الوطني»
29 يوليو 2022 00:51

الفجيرة (الاتحاد)

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ارتفع صافي ربح «بنك الفجيرة الوطني» بنسبة 97.5% خلال النصف الأول من العام الجاري 2022 وبقيمة 150.5 مليون درهم، مقارنة مع الفترة ذاتها من 2021.
وعز بيان صادر أمس نمو الأرباح إلى النمو القوي للأعمال وإدارة الموجودات والمطلوبات، حيث تم تحقيق أداء تقدمي مدعوم بكفاية رأس المال القوية وإدارة معززة للميزانية العمومية وتحسن جودة الموجودات.
وحقق البنك أرباحاً تشغيلية بقيمة 609 ملايين درهم بزيادة 21.3% مقارنة مع 502 مليون درهم، بدعم من ارتفاع صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من أنشطة التمويل والاستثمارات الإسلامية وإيرادات الرسوم وإيرادات الصرف، وارتفع صافي إيرادات الفوائد الإيرادات من أنشطة التمويل والاستثمارات الإسلامية 10.9% إلى 520 مليون درهم مقارنة مع 469 مليوناً.
وقالت د. رجاء عيسى القرق، نائب رئيس مجلس إدارة البنك: «إن التحسن في الموجودات ونمو الأعمال بشكل جيد يبشر بالخير للنصف الثاني من العام وما بعده. إن تركيزنا الاستراتيجي وأولوياتنا على المسار الصحيح لضمان عودتنا إلى توجهاتنا طويلة المدى للنمو المستدام.

بنك الفجيرة الوطني
الإمارات
الفجيرة
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