الإمارات وكينيا تعلنان نية إطلاق محادثات حول اتفاقية شراكة شاملة

أبوظبي (الاتحاد)

وقع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية، ومعالي بيتي ماينا، وزيرة الصناعة والتجارة وتطوير المشاريع في الحكومة الكينية، أمس إعلاناً مشتركاً خلال زيارة معاليه الرسمية إلى العاصمة الكينية نيروبي.

وأعرب البلدان في الإعلان المشترك عن نيتهما بدء المفاوضات نحو اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الإمارات وكينيا، وذلك بحضور الدكتور خليفة الريسي - القائم بأعمال سفارة الدولة لدى كينيا.

وستكون اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كينيا أول اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تسعى دولة الإمارات للتوقيع عليها مع دولة أفريقية. وستسهم هذه الاتفاقية بشكل كبير في تعزيز التجارة الثنائية غير النفطية التي نمت إلى 2.3. مليار دولار في العام الماضي.

وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي: «هناك فرصة هائلة لإنشاء تكامل اقتصادي أقوى بين بلدينا، لا سيما في قطاعات الزراعة والسياحة والبنية التحتية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة. والإعلان عن نيتنا بدء المفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكينيا يعكس التزامنا المشترك بتحقيق تقدم اقتصادي أكبر من خلال التجارة والاستثمار».