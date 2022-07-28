الجمعة 29 يوليو 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

الإمارات وكينيا تعلنان نية إطلاق محادثات حول اتفاقية شراكة شاملة

الزيودي وماينا خلال المحادثات المشتركة (من المصدر)
29 يوليو 2022 00:50

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
أسعار الذهب تواصل الصعود عالمياً
خبراء ومسؤولون لـ«الاتحاد»: وثائق التأمين على السيارات والممتلكات تغطي مخاطر السيول

وقع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية، ومعالي بيتي ماينا، وزيرة الصناعة والتجارة وتطوير المشاريع في الحكومة الكينية، أمس إعلاناً مشتركاً خلال زيارة معاليه الرسمية إلى العاصمة الكينية نيروبي.
وأعرب البلدان في الإعلان المشترك عن نيتهما بدء المفاوضات نحو اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الإمارات وكينيا، وذلك بحضور الدكتور خليفة الريسي - القائم بأعمال سفارة الدولة لدى كينيا.
وستكون اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كينيا أول اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تسعى دولة الإمارات للتوقيع عليها مع دولة أفريقية. وستسهم هذه الاتفاقية بشكل كبير في تعزيز التجارة الثنائية غير النفطية التي نمت إلى 2.3. مليار دولار في العام الماضي. 
وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي: «هناك فرصة هائلة لإنشاء تكامل اقتصادي أقوى بين بلدينا، لا سيما في قطاعات الزراعة والسياحة والبنية التحتية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة. والإعلان عن نيتنا بدء المفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكينيا يعكس التزامنا المشترك بتحقيق تقدم اقتصادي أكبر من خلال التجارة والاستثمار».

الإمارات
كينيا
ثاني الزيودي
آخر الأخبار
فودن: هالاند مرعب لا يمكن إيقافه
الرياضي
فودن: هالاند مرعب لا يمكن إيقافه
اليوم 11:13
وزير الدفاع البريطاني يؤيد تولي تراس رئاسة الوزراء
عربي ودولي
وزير الدفاع البريطاني يؤيد تولي تراس رئاسة الوزراء
اليوم 11:01
تيباس يحذر «البارسا» من «إساءة» معاملة دي يونج
الرياضي
تيباس يحذر «البارسا» من «إساءة» معاملة دي يونج
اليوم 10:59
ألمانيا تسجل تراجعا في معدل الإصابة بفيروس كورونا
عربي ودولي
ألمانيا تسجل تراجعا في معدل الإصابة بفيروس كورونا
اليوم 10:57
خبيرة تغذية تنصح هذه فئات بعدم تناول اللحوم
دنيا
خبيرة تغذية تنصح هذه الفئات بعدم تناول اللحوم
اليوم 10:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©