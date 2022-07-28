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63.4 مليون درهم أرباح «دبي المالي»

63.4 مليون درهم أرباح «دبي المالي»
29 يوليو 2022 00:50

دبي (الاتحاد)

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أعلنت شركة سوق دبي المالي أمس عن نتائجها المالية الموحدة للنصف الأول من العام الحالي المنتهي في 30 يونيو 2022.
وأظهرت تحقيق أرباح صافية قدرها 63.4 مليون درهم مقابل 38.8 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام 2021، بزيادة نسبتها 63%. 
وارتفع صافي الأرباح بنسبة 134% خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 35.9 مليون درهم مقابل 15.3 مليون درهم في الربع الثاني من العام 2021.
وقال هلال المري، رئيس مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي: «سجل سوق دبي المالي أداءً إيجابياً مدفوعاً بالاهتمام المتزايد من قبل كافة فئات المتعاملين والثقة الكبيرة في الآفاق المستقبلية للسوق في ضوء تسارع خطوات تنفيذ استراتيجية تطوير الأسواق المالية في دبي. رحب السوق خلال النصف الأول بإدراج (ديوا)، أكبر طرح عام أولى في تاريخ الأسواق المالية في الإمارات، كما قطعت استراتيجية تنويع المنتجات أشواطاً كبيرة من خلال تدشين تداول العقود الآجلة لخام نفط عُمان وإطلاق المزيد من عقود الأسهم المستقبلية». 
وأضاف «شهدت الفترة المُنقضية من العام الجاري أيضاً إنجاز مبادرات مهمة على صعيد تطوير البنية التنظيمية من خلال اعتماد قواعد إدراج وتداول أسهم الجمعيات التعاونية والشركات المؤسسة لأغراض الاستحواذ والاندماج بما يعزز قدرات السوق فيما يخص جذب المزيد من الإدراجات وتنويع الفرص الاستثمارية خلال المرحلة المقبلة».

دبي
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سوق دبي المالي
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