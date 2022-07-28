«أدنوك للتوزيع» تستحوذ على 50% من «توتال إنرجيز» المصرية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «أدنوك للتوزيع»، عن إبرامها اتفاقية مع «توتال إنرجيز ماركتنج افريك أس. أيه. أس.» للاستحواذ على حصة 50% من شركة «توتال إنرجيز مصر» بقيمة تقارب 186 مليون دولار أميركي، إلى جانب مبلغ إضافي يصل إلى 17.3 مليون دولار أميركي إذا تم استيفاء شروط معينة («الاستحواذ»). وتشمل الشراكة مع «توتال إنرجيز»، الرائدة عالمياً في مجال الطاقة متعددة المصادر والتي تتمتع بسجل حافل بالإنجازات وسمعة مرموقة في مصر، محفظة أعمال متنوعة تضمّ 240 محطة بيع الوقود بالتجزئة وما يزيد على 100 متجرٍ للبيع بالتجزئة وأكثر من 250 محطة تغيير زيت ومراكز غسيل السيارات وبيع الوقود بالجملة ووقود الطائرات وعمليات زيوت التشحيم. ومن المتوقع إتمام الاستحواذ خلال الربع الأول من عام 2023، حيث يخضع الاتفاق لاستيفاء شروط معينة، بما في ذلك موافقات الجهات التنظيمية المختصة. وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ومجموعة شركاتها، رئيس مجلس إدارة شركة «أدنوك للتوزيع»: «تمثل هذه الصفقة خطوة مهمة في مسيرة 'أدنوك للتوزيع' للتوسع دولياً، خاصةً وأن جمهورية مصر العربية الشقيقة تُعد أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان، مما يجعلها سوقاً ديناميكية نتطلع إلى إرساء حضور راسخ فيها، والتعاون وبناء شراكات نوعية تسهم في تعزيز النمو وتوسعة الأعمال. كما أن صفقة الاستحواذ تتوافق مع مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين الإمارات ومصر والأردن والبحرين، حيث ستستفيد من المزايا التي تتمتع بها كل من الإمارات ومصر لتعزيز النمو». من جانبه، قال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع: «يُعد سوق توزيع الوقود بالتجزئة في مصر سوقاً واعداً يزخر بفرص النمو المستقبلية نظراً لعدد سكانها المتزايد والذي يضمّ نسبة عالية من الشباب. إلى جانب تطبيقها سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية، فقد حققت مصر مؤخراً نمواً في الناتج المحلي الإجمالي مع توقعات مستقبلية إيجابية». وأضاف: «يمثّل هذا الاستحواذ من قبل 'أدنوك للتوزيع' تأكيداً على التزامنا بتوسعة أعمالنا في الأسواق الدولية الواعدة، ودليلاً على قدرتنا على الاستفادة من خبراتنا في مجال بيع الوقود والمنتجات الأخرى بالتجزئة، وفي توظيف السيولة النقدية لتسريع توسعنا دولياً وتحديد فرص الشراكات التي تتيح لنا دخول الأسواق الديناميكية الجديدة بسرعة وكفاءة». ومن جهته، قال تيري بفلملن، رئيس قسم التسويق والخدمات في «توتال إنرجيز»: «يسرّ 'توتال إنرجيز' أن تضمّ جهودها إلى 'أدنوك للتوزيع' في مصر، إذ أنّ السجلّ الحافل بالإنجازات الذي تتمتّع به هذه الشركة الرائدة على مستوى دولة الإمارات في مجال توزيع الوقود سيضيف قيمة كبيرة لشركة 'توتال إنرجيز مصر'، كما نتطلع إلى مواصلة التعاون مع أدنوك للتوزيع في إطار استراتيجيتها للتوسّع الدولي».

