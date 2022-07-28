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الاقتصادي

11.6 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية

سوق أبوظبي للأوراق المالية
28 يوليو 2022 20:25


 أبوظبي (وام)
 ربحت أسواق الأسهم المحلية ما يربو على 11.6 مليار درهم في ختام تعاملات اليوم، بدعم رئيسي من إعلانات الشركات والبنوك المدرجة عن أرباح قوية في النصف الأول من العام الجاري. 

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 2.538 تريليون درهم في نهاية جلسة أمس إلى 2.55 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 1.995 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و554.4 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي. 

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.45 مليار درهم موزعة بواقع 1.21 مليار درهم في سوق أبوظبي و239.2 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 287.3 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 12.4 ألف صفقة. 

وضخت المؤسسات الاستثمارية أكثر من 46.7 مليون درهم كمحصلة شراء في السوقين، بعد تحقيقها مشتريات بقيمة 1.204 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 1.158 مليار درهم. 

وارتفع مؤشر سوق دبي العام بنسبة 1.24% أو ما يوازي 40.67 نقطة ليغلق عند 3301.2 نقطة بالغاً أعلي مستوياته من منتصف يونيو الماضي، فيما وصل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام إلى مستوى 9542.44 نقطة. 

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وتعزز أداء سوق دبي المالي بارتفاع أسهم مثل «إعمار العقارية» بنسبة 0.55% إلى 5.42 درهم مع تصدره قائمة النشاط من حيث القيم بعد استقطابه سيولة بأكثر من 62.7 مليون درهم، كما صعد سهم «سوق دبي المالي» 2.99% و«العربية للطيران» 1.86% واستقر «دبي الإسلامي» دون تغيير عند 5.83 درهم. 

وقفز سهم «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 3.92% مع إعلان البنك نمو صافي أرباحه بنسبة 11% إلى 5.3 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري، محققاً بذلك أعلي أرباح نصف سنوية منذ عام 2019. 

وفي سوق أبوظبي، ارتفع «العالمية القابضة» بنسبة 0.34% مع تصدره النشاط بعد استقطابه سيولة بأكثر من 311.6 مليون درهم، كما زاد «ألفا ظبي» 1.25% و«أدنوك للحفر» 2.31% و«أدنوك للتوزيع» 1.67% و«موانئ أبوظبي» 1.53% و«الياه سات» 1.17%. 

وصعد سهم «الدار العقارية» بنسبة 1.26% مع إعلان الشركة ارتفاع أرباحها الصافية إلى 1.53 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري بزيادة بنسبة 44% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي

سوق أبوظبي للأوراق المالية
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