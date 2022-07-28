3.059 مليار درهم صافي أرباح «أبوظبي التجاري»

أبوظبي (الاتحاد)

سجل بنك أبوظبي التجاري صافي أرباح عن النصف الأول من العام 2022 بقيمة 3.059 مليار درهم بارتفاع بنسبة 21%، فيما ارتفع صافي الأرباح بنسبة 6% مقارنة مع الربع الأول من العام 2022 وبنسبة 12% مقارنة مع الربع الثاني من العام 2021 ليصل إلى 1.575 مليار درهم.

وارتفع الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 19% مقارنة مع الربع الأول من العام 2022 وبنسبة 11% مقارنة مع الربع الثاني من العام 2021 ليصل إلى 3.495 مليار درهم، كما ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات بنسبة 25% مقارنة مع الربع الأول من العام 2022 وبنسبة 8% مقارنة مع الربع الثاني من العام 2021 لتصل إلى 2.268 مليار درهم.

وقال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: «يسرنا الإعلان عن تحقيق أرباح قياسية خلال النصف الأول من العام 2022 والتي بلغت 3.059 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 21٪ مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يمثل ارتفاعاً في العائد على متوسط حقوق المساهمين بنسبة 13.2٪».

وتعكس النتائج المالية التزام البنك بالتنفيذ الناجح لاستراتيجيته الخمسية التي تم إطلاقها مطلع العام الماضي، ويواصل البنك الاستثمار بشكل كبير لدعم جهود التحول الرقمي وتمكين موارده البشرية من تأدية دور فعال في مسيرة توسع الأعمال في المرحلة القادمة، وهو ما ينعكس جلياً على الأداء المالي والتشغيلي القوي الذي يتميز به البنك.

ولا تزال الميزانية العمومية لبنك أبوظبي التجاري ركيزة قوية وراسخة، ويحظى البنك بمستويات سيولة مرتفعة ورأسمال قوي حيث بلغت نسبة تغطية السيولة (LCR) 135.3% وانخفاض نسبة القروض إلى الودائع إلى معدلات قياسية.

ويواصل بنك أبوظبي التجاري العمل على تسريع وتيرة التحول الرقمي لتوفير خدمات عالية الجودة تلبيةً لمتطلبات قاعدة عملائه المستمرة في التوسع. وحافظ تطبيق "حياك" على زخمه الايجابي ليسجل خلال الربع الثاني من هذا العام رقماً قياسياً حيث تم فتح أكثر من 65,000 حساب جديد ليشكل 79% من عدد العملاء الأفراد الجدد الذين انضموا إلى البنك في نفس الفترة، فيما تجاوز عدد مشتركي تطبيق بنك أبوظبي التجاري للهواتف الذكية 950,000 مشترك.

وقال ديباك كوهلر، كبير المسؤولين الماليين لمجموعة بنك أبوظبي التجاري:"حقق بنك أبوظبي التجاري أداءً مالياً قويا خلال الربع الثاني، حيث ارتفع صافي الأرباح بنسبة 12٪ ليصل إلى 1.575 مليار درهم مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، مدعوماً بارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع الإيرادات من غير الفوائد في سياق تحسن الأساسيات الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن أهم المؤشرات المالية التي تضمنتها النتائج المالية، ارتفاع الإيرادات بنسبة 19% وارتفاع الأرباح التشغيلية بنسبة 25% بشكل ربع سنوي على الرغم من تنامي الضغط التضخمي. كما قام البنك بتحسين صافي هامش الفائدة المعدل حسب المخاطر خلال النصف الأول من هذا العام نتيجة للخطة الاستراتيجية التي اعتمدها البنك لإعادة توازن محفظة القروض، بالتوازي مع مواصلة زيادة القروض للقطاعات الاقتصادية المستهدفة، مثل التصنيع والتجارة والطاقة، فضلاً عن تقليل مخاطر التركيز بشكل كبير في قطاعات معينة مثل القطاع العقاري.

وارتفعت الودائع بنسبة 10٪ خلال النصف الأول من العام 2022، وهو ما عزز مستوى السيولة لدى البنك. وفي نفس الوقت، استمر البنك في تقديم تسهيلات ائتمانية جديدة بلغت 35 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2022.

وحافظ البنك على مستويات جيدة من جودة الأصول، حيث بلغت تكلفة المخاطر 54 نقطة أساس خلال النصف الأول من العام 2022، بما يتماشى مع خططنا الاستراتيجية على المدى المتوسط، في حين تحسنت نسبة القروض المتعثرة لتصل إلى 5.59% بينما بلغت نسبة التغطية عند إضافة الضمانات 147%.

وفي ذات الوقت، اتخذ بنك أبوظبي التجاري خطوات مهمة لتعزيز قدرته على التكيف من خلال اعتماد استراتيجية جديدة للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات تحت إشراف مجلس الإدارة. ويعزز هذا النهج التزام البنك باعتماد هيكل حوكمة راسخ وإدارة منضبطة للمخاطر، فضلاً عن تحديد المجالات التي سوف يقوم بالتركيز عليها فيما يتعلق بالمناخ والعملاء والمجتمع ككل.