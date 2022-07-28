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الاقتصادي

65% نمواً في صافي أرباح «ريسبونس بلس القابضة»

65% نمواً في صافي أرباح «ريسبونس بلس القابضة»
28 يوليو 2022 17:15

 أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة «ريسبونس بلس القابضة»، التابعة لشركة «ألفا أبوظبي» المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن تسجيلها أداءً قوياً أبرزته النتائج النصف سنوية المسجّلة في 30 يونيو 2022. 

وأشارت الشركة إلى تحقيقها عائداً بقيمة 162.6 مليون درهم في إيرادات النصف الأول من العام 2022، مقارنةً ب 70.1 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. كما حقّقت صافي أرباح مقداره 20.6 مليون درهم خلال النصف الأول من العام 2022، بنمو بنسبة 65% مقارنةً ب 12.5 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام 2021، أما إجمالي الأصول في نهاية يونيو 2022 بلغ 323.7 مليون درهم. 

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وأوصي مجلس الإدارة في «ريسبونس بلس القابضة»، بالطلب من الشركة تقييم خيار توزيع الأرباح النصف سنوية/ المرحلية. وفي هذا السياق سيتمّ طرح تعديل النظام الأساسي خلال جمعية العمومية، علماً أنّ القرار النهائيّ في هذا الشأن يبقى رهناً بموافقة المساهمين والجهات التنظيمية. 

وقال توم لويس، الرئيس التنفيذي في «ريسبونس بلس القابضة»: «حافظت الشركة على المسار التصاعدي لنموّها المالي، بدعمٍ من النتائج القوية التي سُجّلت خلال الربع الثاني من العام الجاري، ولا نزال متفائلين وواثقين بتوسيع آفاق نموّنا، حيث قمنا على مدار الأشهر الإثني عشر الماضية بوضع أسسٍ قوية لحضورنا في مناطق ووجهاتٍ جديدة في كلّ من المملكة العربية السعودية والهند ومصر، ما سيتيح لنا المزيد من التوسع وتحقيق إيراداتٍ مستدامة ونموٍّ في الأرباح خلال السنوات المقبلة».

شركة ريسبونس بلس القابضة
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