1.087 مليار درهم أرباح «الاتحاد للطيران» في النصف الأول

يوسف البستنجي (أبوظبي) حققت شركة الاتحاد للطيران ربحاً في الأعمال التشغيلية الأساسية بلغ 1.087 مليار درهم (296 مليون دولار) عن نتائجها المالية والتشغيلية للنصف الأول من عام 2022، مقارنة بخسارة بلغت 392 مليون دولار في النصف الأول من العام 2021، على الرغم من ارتفاع أسعار الوقود بنسبة 60% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أنها تمكنت من تحقيق أرباح إجمالية ( قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين ) بلغت قيمتها 691 مليون دولار أمريكي، خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع 60 مليون دولار أمريكي خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وقالت الشركة إنها تمكنت من مضاعفة عدد المسافرين على متن طائراتها أكثر من أربعة أضعاف ليبلغ العدد 4.02 مليون مسافر في النصف الأول من العام 2022، بزيادة أكثر من 3 ملايين مسافر عن الفترة المقابلة من العام الماضي حيث بلغ عدد المسافرين 980 ألف مسافر في النصف الأول من 2021.

وقد تزايد معدل أعداد المسافرين بانتظام خلال الأشهر الستة الماضية، مع ارتفاع بنسبة 21.9% نتيجة تعافي الطلب على السفر، وشهدت الشركة ارتفاعاً قوياً في عدد المسافرين في فبراير عقب الحد من قيود السفر في أبوظبي.

أما بالنسبة لسعة الشبكة فقد بلغت 24 مليار مقعد متاح لكل كيلومتر في النصف الأول من العام 2022، بنمو وصل إلى 46% مقارنة بالعام الماضي (16.4 مليار مقعد في النصف الأول من 2021)، مع تشغيل الناقلة لرحلات من أبوظبي إلى 71 وجهة للركاب والشحن في 45 دولة.

وجهات صيفية

ومع بداية العام، قامت الاتحاد بإطلاق رحلات إلى 5 وجهات صيفية، منها رحلات موسمية إلى هراكليون في جزيرة كريت ومدينة نيس الفرنسية.

وقالت الشركة : إنه نتيجة لظهور تحورات جديدة لفيروس كورونا، والتي أثرت على أسواق السفر الرئيسية في شبة القارة الهندية وأوروبا، بلغت عائدات المسافرين 0.3 مليار دولار أمريكي، مسجلة انخفاضاً بنسبة 68% أقل مقارنة بعائدات العام الماضي والتي بلغت مليار دولار أمريكي.

وعلى الرغم من ذلك، فقد قابل الانخفاض في عائدات المسافرين أداءً قوياً في عمليات الشحن، وزادت حمولة الشحن بنسبة 44% في النصف الأول من العام 2022 مقارنة بالعام الماضي (365,000 طن) وارتفعت إيردات الشحن بنسبة 56% مقارنة بالعام الماضي (0.8 مليار دولار أمريكي).

وقال: توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران : " بفضل استراتيجية تحويل الأعمال، تخرج الاتحاد من الجائحة أقوى من أي وقت مضى، مع أسطول عالمي المستوى، وخدمات لا مثيل لها، واستراتيجية استدامة منسوجة في كل جزء من أعمالنا."وتابع "مع عودة الرحلات الجوية بشكل واسع في 2022، تواجدت الاتحاد للطيران لنقل ضيوفها لزيارة الوجهات التي انتظروها طويلا، فنقلت أكثر من 4 مليون مسافر من وإلى إمارة أبوظبي".

وأضاف: "تبقى الاستدامة محوراً أساسياً بالنسبة للاتحاد مع دخول أسطول طائرات A350-1000 في الخدمة، واستمرارنا في تعزيز جهودنا للحد من الانبعاثات الكربونية والتي أثمرت عن فوز الاتحاد للطيران بلقب شركة الطيران الصديقة للبيئة للعام."

مؤشرات النمو

وتوقع بوقديدة أن يحقق النصف الثاني من العام نتائج أفضل مقارنة مع العام الماضي 2021، نظرًا لمستوى الطلب العالي وظروف السوق المنتعشة.

وأوضح أنه بالنظر إلى أرقام الحمولة في شهر يوليو والمنحنيات التي تأخذها حجوزات شهري أغسطس وسبتمبر، من المتوقع أن يكون الربع الثالث من العام بذات قوة نصف العام، مع إيرادات ثابتة وعامل إشغال يتراوح من 80 بالمئة فما فوق.

لكنه أضاف : "علمتنا الجائحة أن لا شيء ثابت، ويمكن للأمور أن تتغير بين ليلة وضحاها".

وقال: لا يزال أمامنا الكثير من التحديات وعدم اليقين على مستوى السوق العالمية علينا التعامل معها.

وفيما يتعلق باستثمارات الشركة قال : إن الاستثمار الرئيسي للشركة يتركز في إسطول طائراتها، الذي يضم 71 طائرة من بينها خمس طائرات مخصصة للشحن، مع عمر وسطي يبلغ 5.8 سنوات.

وأضاف: تعتبر طائرات بوينغ 787 دريملاينر العمود الفقري لأسطولنا، حيث يتكوّن من 39 طائرة من هذا الطراز.

وقال: قمنا بإدخال طائرات ركاب جديدة طراز إيرباص A350 في شهر مارس 2022 ويتم تشغيل خمس طائرات في الوقت الحالي.

وقال أن الشركة تسعى لتوظيف 1000 موظف جديد خلال الفترة حتى نهاية العام المقبل 2023 مبينا أن عدد موظفي الشركة حاليا يبلغ نحو 8100 موظفا.

وأكد أن الشركة تركز بشكل كبير على الاستثمار في الكوادر البشرية وخاصة المواطنين وتعمل من خلال أدواتها ومراكزها التعليمية والتدريبية لاستقطاب الكفاءات المواطنة وتدريبها لتلبية احتياجات الشركة في عدد من المهن مثل مهندسي الصيانة و تدريب الطيارين و غيرها من المهن ذات الطبيعة الخاصة بشركات الطيران.

وقال إن 97٪ من موظفي مركز خدمات حلول الأعمال العالمية التابع لشركة الاتحاد للطيران في العين هم من المواطنات الإماراتيات.