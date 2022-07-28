62 % نمو صافي أرباح «الدار»

أبوظبي (الاتحاد)

قفزت الأرباح الصافية لشركة الدار العقارية بنحو 62% في الربع الثاني لتبلغ حوالي 841 مليون درهم، مدعومة بمبيعات قياسية بفضل قوة الطلب المحلي والعالمي.

وزادت إيرادات الشركة في الربع الثاني من العام الجاري إلى حوالي 2.7 مليار درهم بزيادة 22 بالمئة على أساس سنوي، بحسب بيان من الشركة لسوق أبوظبي أمس.

وقالت الدار العقارية إن مبيعات المجموعة في الربع الثاني من العام الجاري ارتفعت بنسبة 33 بالمئة إلى 3.12 مليار درهم، ليصل إجمالي المبيعات إلى 5.33 مليار درهم في النصف الأول بزيادة سنوية 55 بالمئة.

وأعلنت الشركة في بيان أنها نفذت صفقات بقيمة تتجاوز 11 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري عبر قطاعات الأصول اللوجستية والتجارية والتجزئة والضيافة، بالإضافة إلى توسيع حضورها الجغرافي.

وتخطط الدار العقارية لاستثمار 5 مليارات درهم إضافية من رأس المال لاستثمارها خلال الـ 12 شهراً المقبلة.

وقال طلال الذيابي الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية: «تواصل الدار تنفيذ برنامج نموها التحولي لتعزيز مكانتها الرائدة في قطاع تطوير وإدارة العقارات بدولة الإمارات العربية المتحدة. خلال النصف الأول من العام، استثمرنا والتزمنا بأكثر من 11 مليار درهم بهدف زيادة حجم وتنوع محفظتنا، بالإضافة إلى توسعنا نحو أسواق وقطاعات جديدة، وتعزيز نمو أرباحنا عبر مختلف أنشطتنا».

وأضاف الذيابي: «تواصل أعمالنا المتنوعة النمو مع تنامي مستويات الثقة في اقتصاد أبوظبي وسوقها العقاري في ظل ما تتمتع به من أسس اقتصادية متينة. وتعزى مبيعات المشاريع التطويرية القوية إلى الطلب الكبير من قبل المستخدمين النهائيين والمستثمرين الدوليين. كما أظهرت أعمالنا القائمة على الرسوم زخماً قوياً مع زيادة كبيرة في المشاريع الحكومية، وحققت محفظة العقارات الاستثمارية نجاحاً مستمراً من حيث معدلات الإشغال والدخل وزيادة قيمة المستَثمَر».

وقال: «نركز خلال الفترة القادمة على إطلاق مشاريع تطويرية جديدة، مع مواصلة دراسة واقتناص أفضل فرص الاستحواذ، حيث نواظب على توظيف رأس المال بكفاءة في الفرص التي تنطوي على قيمة تراكمية. وقد أثبتنا التزامنا بهذا النهج عبر الإعلان مؤخراً عن الاستحواذ على عقارات تجارية عالية الجودة في سوق أبوظبي العالمي من 'مبادلة'».