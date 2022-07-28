"الدار" تستحوذ على 4 أبراج تجارية في سوق أبوظبي العالمي من مبادلة للاستثمار
"الدار" تستحوذ على 4 أبراج تجارية في سوق أبوظبي العالمي من مبادلة للاستثمار
28 يوليو 2022 11:00
أعلنت الدار العقارية عن توقيع اتفاقية مع شركة مبادلة للاستثمار "مبادلة"، للاستحواذ على أربعة أبراج تجارية من الفئة الممتازة في سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي للإمارة في جزيرة المارية.
تشمل الصفقة الاستحواذ على الأبراج التجارية الأربعة الرئيسية في سوق أبوظبي العالمي في جزيرة المارية، وهي "السلع" و"السراب" و"المقام" و"الختم"، بإجمالي مساحة قابلة للتأجير تبلغ 180 ألف متر مربع ؛ هذا بجانب مساحات صف السيارات المخصصة في المنطقتين الشمالية والجنوبية والتي تخدم الأبراج المكتبية، وبالإضافة إلى مساحة أخرى متعددة الاستخدامات.
وستنضم هذه الأبراج التجارية إلى محفظة شركة الدار للاستثمار العقاري، إحدى أكبر شركات الاستثمارات العقارية المتنوعة في المنطقة، حيث تقدر قيمتها بنحو 4.3 مليار درهم، وبذلك يرتفع إجمالي الاستثمارات التي وظفتها الدار خلال عام 2022 في الأصول المدرَّة للدخل الثابت إلى أكثر من 7 مليارات درهم.
وستعزز هذه الصفقة من قدرة شركة الدار على الاستفادة من فرص النمو الواعدة في سوق الأصول المكتبية الممتازة في جزيرة الماريه، وتحديداً في سوق أبوظبي العالمي.
وقّع الاتفاقية كل من طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية، وعلي المهيري، المدير التنفيذي لوحدة الأصول المتنوعة في قطاع الاستثمار في الإمارات بشركة مبادلة للاستثمار.
وشهد التوقيع معالي محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة مجموعة الدار العقارية، ومصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لقطاع "الاستثمار في الإمارات" التابع لشركة مبادلة للاستثمار.
وقال طلال الذيابي : "تأتي هذه الصفقة ضمن جهودنا المستمرة لاستثمار فرص توظيف الأموال لتوسيع محفظة أعمالنا، بما ينسجم مع أجندة نمونا. تتميز هذه الأبراج التجارية بقيمة فريدة ومكانة متميزة في أبوظبي، حيث تقع في قلب المنطقة المالية في العاصمة أبوظبي ، كما ستساهم في تنويع مرافقنا التجارية الاستثمارية وتعزيز مصادر دخلنا. وبفضل العلاقة القوية التي تربطنا بشركة مبادلة والمكاسب الاستراتيجية المحققة من هذه الصفقة، فإن الدار ستساهم بدور فاعل في ترسيخ مكانة سوق أبوظبي العالمي كأكثر وجهات الأعمال المفضلة في المنطقة لدى مؤسسات الخدمات المالية الدولية".
جدير بالذكر أن شركة مبادلة للاستثمار هي المطور الرئيسي لجزيرة المارية التي تمتد على مساحة 116 هكتارا، كما أنها شريك مؤسس لشركة الدار العقارية، حيث تمتلك حالياً 25% من الحصص فيها.
وقال علي المهيري : " تعدّ هذه الصفقة إنجازاً آخر يُضاف إلى السجّل الطويل من إنجازات "مبادلة" بوصفها المطور الرئيسي لجزيرة الماريه. كما تأتي في وقت مناسب يتيح لمبادلة تحقيق قيمة مضافة من بيع هذه الأبراج الأربعة من الفئة الممتازة، والتي ظلت في ملكية مبادلة لنحو عشر سنوات." وأضاف أن الدار، بوصفها أكبر شركة تطوير عقاري وإدارة أصول في دولة الإمارات، تمتلك الخبرة المناسبة التي تمكّنها من تعزيز البيئة الداعمة للأعمال في سوق أبوظبي العالمي وجذب المزيد من الشركات العالمية الرائدة إليه كمركز عالمي للأعمال.
وتأتي هذه الصفقة استكمالاً لاستراتيجية النمو التحولي التي تتبعها شركة الدار، إذ أبرمت عدة صفقات رئيسية خلال عام 2022، كان أبرزها توقيع اتفاقية استثمار مع شركة "أبولو جلوبال مانجمنت" بقيمة 1.4 مليار دولار.