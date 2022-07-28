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المصرف المركزي يفرض عقوبات مالية على 6 بنوك عاملة في الدولة

المصرف المركزي يفرض عقوبات مالية على 6 بنوك عاملة في الدولة
28 يوليو 2022 09:44

فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبات مالية على 6 بنوك عاملة في الدولة، وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 2021، بشأن تطبيق بعض أحكام الاتفاقية الإدارية متعددة الأطراف لتبادل المعلومات بشكل تلقائي ومعيار الإفصاح المشترك لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ويعد معيار الإفصاح المشترك نهجاً عالمياً للتبادل التلقائي للحسابات المالية والمعلومات المتعلقة بالضرائب مع المنظمات المالية التنظيمية حول العالم من خلال قنوات آمنة.

ويحدد المعيار المعلومات المطلوب تبادلها، وأنواع المؤسسات المالية الملزمـة بالإبـلاغ، والأنواع المختلفة للحسابات المالية وأصحاب الحسابات المشمولة في هذا النطـاق، بالإضافة إلى إجراءات العناية الواجبة المشتركة التي يتعيّن على المؤسسات المالية اتباعها.

وتأخذ العقوبات المالية في الاعتبار إخفاقات البنوك في تحقيق مستويات مناسبة من الامتثال فيما يتعلق بالعناية الواجبة المطلوبة وإجراءات ومعايير الابلاغ. وقد سمح المصرف المركزي لجميع البنوك العاملة في الدولة بوقت كافٍ لتطبيق معيار الإفصاح المشترك.

ويلتزم المصرف المركزي بالامتثال لجميع الأنظمة التي تهدف إلى تعزيز النظام المالي والمصرفي للدولة، الأمر الذي من شأنه أن يدعم التزام دولة الإمارات بالمبادرات العالمية لتعزيز نزاهة وشفافية الأنظمة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي.

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