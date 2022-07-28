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الاقتصادي

أسعار النفط تصعد وتواصل مكاسبها

النفط يتراجع بفعل مخاوف انخفاض الطلب
28 يوليو 2022 13:40

صعد النفط بأكثر من دولار للبرميل اليوم الخميس مواصلاً مكاسبه من الجلسة السابقة بدعم من تحسن شهية المخاطرة بين المستثمرين، في حين تلقت الأسعار دعما من انخفاض مخزونات الخام الأميركية وتعافي الطلب على البنزين في الولايات المتحدة.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر 1.20 دولار أو 1.1 بالمئة إلى 107.82 دولار للبرميل بحلول الساعة 0158 بتوقيت جرينتش. وارتفع الخام 2.22 دولار للبرميل أمس الأربعاء.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 1.44 دولار أو 1.5 بالمئة إلى 98.70 دولار للبرميل بعد زيادته 2.28 دولار للبرميل في الجلسة السابقة.

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية أمس بما يتفق مع التوقعات للسيطرة على التضخم، في حين انخفض الدولار بفعل آمال بمسار أبطأ لرفع الفائدة.

وكشفت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات الخام الأميركية انخفضت 4.5 مليون برميل في الأسبوع الماضي مقارنة بتوقعات بتراجعها مليون برميل، في حين زاد الطلب على البنزين في الولايات المتحدة 8.5 بالمئة على أساس أسبوعي.

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