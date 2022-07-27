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الاقتصادي

المركزي الإماراتي يرفع سعر الأساس بواقع 75 نقطة أساس

المركزي الإماراتي يرفع سعر الأساس بواقع 75 نقطة أساس
27 يوليو 2022 22:51

أبوظبي (الاتحاد)

قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رفع «سعر الأساس» على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 75 نقطة أساس، وذلك اعتبارا من يوم الخميس 28 يوليو 2022.

ويأتي هذا القرار إثر إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي بـ 75 نقطة أساس في اجتماعه الذي ُعقد بتاريخ 27 يوليو 2022.

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كما قرر المصرف المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

ويحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الموقف العام للسياسة النقدية للمصرف المركزي. كما يوفر حداً أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة.
 

مصرف الإمارات المركزي
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