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الاقتصادي

4.9 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية

4.9 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية
28 يوليو 2022 00:30

أبوظبي (وام)

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ربحت أسواق الأسهم المحلية ما يناهز 4.9 مليار درهم في ختام تداولات أمس، مع استمرار إعلانات الشركات والبنوك المدرجة عن أرباح النصف الأول من العام الحالي. وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 2.533 تريليون درهم في نهاية جلسة الثلاثاء إلى 2.538 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 1.985 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و548.1 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.
واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.35 مليار درهم موزعة بواقع 1.21 مليار درهم في سوق أبوظبي و143.05 مليون درهم في سوق دبي، وجري التداول على نحو 220.6 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 10.8 ألف صفقة.

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